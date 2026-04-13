Murió Felipe Staiti, ícono de Enanitos Verdes

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Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años en Mendoza. El músico atravesaba complicaciones de salud tras un viaje reciente. La noticia fue confirmada por su entorno cercano. Su fallecimiento marca el cierre de una etapa clave del rock latinoamericano.

Un adiós que impacta en toda una generación

La muerte de Staiti sacudió al mundo de la música y especialmente a Mendoza, su lugar de origen. Durante décadas, su figura estuvo ligada a una de las bandas más influyentes del rock en español. Su estilo en la guitarra, directo y reconocible, acompañó canciones que cruzaron fronteras y generaciones. Para muchos jóvenes, sus temas siguen sonando como parte de la identidad cultural.

El músico murió en el Hospital Italiano, donde había sido atendido en distintas oportunidades y donde también murió Sandro. Según la información inicial, una enfermedad que habría contraído durante un viaje reciente afectó su estado general. Aunque no se difundieron detalles médicos oficiales, su salud venía siendo un tema delicado desde hacía tiempo.

Felipe Staiti presentará su primer libro en el Espacio Le Parc https://t.co/pMMIzhtsq1 pic.twitter.com/GoUM9QY7mq — CuyoNoticias (@CuyoNoticias) July 1, 2016

De Mendoza al continente

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961 en Mendoza. Desde muy chico mostró interés por la música. A los nueve años ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical, donde comenzó a formarse. En esa etapa compuso su primera canción, “Canoa”, un dato que muchos recuerdan como el inicio simbólico de su carrera.

Durante su adolescencia, influenciado por bandas de rock clásico como Deep Purple, armó su primer grupo llamado Esencia Natural. Esa experiencia fue clave para su desarrollo artístico. Con el paso del tiempo, ese camino lo llevaría a formar Los Enanitos Verdes, banda con la que alcanzó reconocimiento internacional.

El nacimiento de una banda histórica

Los Enanitos Verdes surgieron a fines de los años 70 y rápidamente lograron destacarse en la escena local. Con el tiempo, su música se expandió por toda América Latina. Canciones como “Lamento boliviano” o “La muralla verde” se transformaron en clásicos del rock en español.

Staiti fue siempre una pieza fundamental. No solo como guitarrista, sino también como compositor. Su forma de tocar, clara y emocional, se convirtió en una marca registrada. A lo largo de los años, participó en giras, grabaciones y proyectos que consolidaron el nombre de la banda en el continente.

El golpe tras la muerte de Marciano Cantero

En septiembre de 2022, la banda sufrió una pérdida muy fuerte: la muerte de Marciano Cantero, su histórico cantante y bajista. Ese momento marcó un antes y un después. Staiti, como uno de los fundadores, decidió continuar con el proyecto musical.

Con ese desafío, asumió también el rol de vocalista principal. No fue un cambio menor. Pasó de ocupar un lugar más instrumental a liderar la banda desde el frente. A pesar de las dificultades, siguió adelante con presentaciones y nuevos proyectos. Su compromiso con la música se mantuvo firme.

Problemas de salud y una recuperación difícil

En 2024, tras una gira por América Latina, Staiti enfrentó una situación crítica de salud. Una infección bacteriana contraída durante un viaje, sumada a su condición de celíaco, generó una descompensación severa. Fue internado durante un mes en Mendoza.

El propio músico contó en entrevistas que llegó a pesar apenas 50 kilos. Perdió masa muscular y su capacidad vocal se vio afectada. Describió ese momento como una “reseteada” física. La recuperación fue lenta y obligó a cancelar varios shows importantes en distintos países.

A pesar de ese contexto, seguía vinculado a la música. Tenía proyectos en marcha y trabajaba en nuevas ideas junto a la banda. Entre ellos, un disco con grandes éxitos, invitados especiales y material inédito. Ese plan generaba expectativa entre los seguidores.

Un legado que sigue sonando

Felipe Staiti deja una huella profunda en el rock latinoamericano. Su trabajo ayudó a construir una identidad musical que todavía hoy conecta con nuevas generaciones. Sus canciones forman parte de playlists, recitales y encuentros entre amigos.

Su historia también refleja constancia. Desde sus inicios en Mendoza hasta escenarios internacionales, mantuvo una línea de trabajo sostenida. La música fue su eje. Incluso en momentos difíciles, siguió apostando por crear y compartir.

Hoy, su figura queda asociada a una etapa clave de la música en español. Su guitarra, su estilo y su recorrido forman parte de una historia que no se apaga con su muerte.

Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.

​Recordaremos para siempre tu música 🎸 pic.twitter.com/6udSY01mvU — Diego Gareca (@GarecaGc) April 14, 2026

Repercusiones y despedidas

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del ámbito cultural expresaron su pesar. El director de Cultura de la Provincia de Mendoza, Diego Gareca, destacó su talento y su rol en la historia musical de la provincia. En redes sociales, músicos y seguidores compartieron mensajes de despedida.

La reacción también se vio en el público joven. Muchos usuarios recordaron canciones, recitales y momentos vinculados a la banda. Las plataformas digitales se llenaron de homenajes. Videos, fotos y fragmentos de shows circularon como forma de despedida.

Un cierre que deja preguntas abiertas

La muerte de Staiti deja interrogantes sobre el futuro de Los Enanitos Verdes. La banda ya había atravesado una pérdida importante en 2022. Con esta nueva ausencia, el proyecto queda en un momento de definición.

Más allá de eso, su obra permanece. Las canciones siguen disponibles y continúan sumando reproducciones. En ese sentido, su legado no depende de la continuidad de la banda, sino de la conexión que logró generar con el público.

Felipe Staiti fue parte de una generación que marcó el rumbo del rock en español. Su muerte cierra un capítulo, pero su música sigue presente.