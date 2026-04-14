Aarón Bazán bicampeón argentino de ajedrez

Aarón Bazán, el joven ajedrecista de Villa Mercedes se consagró bicampeón argentino Sub 16 tras imponerse en el Campeonato Argentino de Menores (CAM), disputado en Villa Martelli, Buenos Aires.

El villamercedino representa al Círculo de ajedrez y sigue haciendo historia dentro de la disciplina deportiva.

Con una actuación sobresaliente, se quedó con el título de manera invicta, sumando 7 puntos producto de seis victorias y dos empates, en un certamen que reunió a los mejores jugadores juveniles del país.

Este logro, conseguido por segundo año consecutivo, confirma su crecimiento sostenido y lo posiciona como una de las grandes promesas del ajedrez argentino.

Ajedrez, Aarón Bazán Romero

Representando al Círculo de Ajedrez de Villa Mercedes, el joven de apenas 14 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

“El nivel fue muy alto, participaron representantes de todo el país. Fueron rondas difíciles y con mucha tensión, especialmente la última, que se extendió más de lo que pensaba, pero pude ganar”, expresó Bazán tras su consagración a El Chorrillero.

Sobre su estilo de juego, destacó: “Me adapto a las partidas, me gusta estudiar mucho y disfruto el análisis después de jugar. Es un proceso que me hace feliz”.

Ajedrez, Aarón Bazán Romero, bicampeon argentino

En cuanto a su preparación, el joven fue claro: “Entreno todos los días. Parece mucho esfuerzo, y lo es, pero realmente lo disfruto. Siempre busco mejorar y estar listo para cuando surja la oportunidad de competir”.

Su rutina diaria combina estudio y entrenamiento intenso: “Voy al colegio por la mañana, después cumplo con mis tareas y entreno hasta la noche. También el apoyo de mi familia y amigos es fundamental, sobre todo por la presión de los torneos”.

Con títulos nacionales y también a nivel sudamericano, Bazán tiene objetivos bien definidos: “Quiero seguir progresando, competir en torneos internacionales y lograr el título de Maestro Internacional. Mi gran sueño es ser Gran Maestro, y estoy trabajando para eso”.

Escribe Gastón Vila Calderón para "El Chorrillero"

El ajedrez villamercedino celebra: Aarón Bazán no solo es presente, sino también futuro.