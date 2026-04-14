Fatal choque en Acceso Este: murió un joven de 27

El Acceso Este en la provincia de Mendoza fue escenario de un trágico accidente vial este martes por la madrugada. Un joven de 27 años murió luego de perder el control del auto que conducía y chocar contra el guardarraíl. El siniestro ocurrió cerca de calle Lamadrid, en el departamento de Maipú, alrededor de las 5 horas.

Qué se sabe del accidente

Según la información oficial, el hecho se registró a las 05:00 horas y fue intervenido por personal de la Subcomisaría Lara. El vehículo involucrado fue un Renault 9 que circulaba por Acceso Este en sentido Oeste-Este. Por razones que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, impactó contra la estructura metálica y luego atravesó el sistema de contención.

La víctima murió en el lugar

La víctima fatal fue identificada como R. D. C., de 27 años. Tras el impacto, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar al lugar, los profesionales constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte en el sitio del accidente.

Investigación y peritajes

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo. Se realizaron actuaciones en la zona para relevar la mecánica del choque y evaluar las condiciones del tránsito, el estado del auto y otros factores que podrían haber influido. El tramo del Acceso Este donde ocurrió el hecho es uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

Un nuevo llamado de atención en rutas mendocinas

El accidente volvió a encender la alarma sobre la importancia de conducir con precaución, especialmente durante la madrugada, cuando la visibilidad y el cansancio pueden jugar un papel clave. Mientras avanza la investigación, el hecho generó conmoción por la corta edad de la víctima y por la violencia del impacto ocurrido en una vía rápida de circulación.