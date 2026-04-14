Homenaje a Pocho Sosa en Ciudad de Mendoza
Sociedad14/04/2026Redacción CuyoNoticias
El reconocido compositor será homenajeado en un acto este sábado en la plazoleta Vélez Sarsfield, con música en vivo, danza y participación de artistas locales.
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