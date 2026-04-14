Homenaje a Pocho Sosa en Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza rendirá homenaje al reconocido artista Pocho Sosa este sábado 18 de abril al mediodía. La actividad se realizará en la plazoleta Vélez Sarsfield y contará con propuestas artísticas abiertas a toda la comunidad, en un encuentro que busca celebrar la identidad cultural local.

Un reconocimiento impulsado por vecinos

La iniciativa surgió a partir del interés de vecinos y vecinas que propusieron destacar la trayectoria del músico mendocino. El objetivo es poner en valor el aporte de figuras que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

En ese marco, durante el acto, Pocho Sosa será distinguido como Vecino Destacado de la Ciudad de Mendoza. El reconocimiento busca reflejar el vínculo del artista con la comunidad y su aporte a la música popular.

Música y danza en vivo

El evento incluirá la participación de la Orquesta y el Ballet municipal, que ofrecerán intervenciones artísticas durante la jornada. También habrá músicos invitados que acompañarán el homenaje con distintas presentaciones en vivo.

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre vecinos, artistas y familias. La combinación de música y danza permitirá recrear un ambiente festivo y cercano, en línea con el espíritu de la celebración.

Lugar y horario del evento

La actividad se desarrollará desde las 12 en la plazoleta Vélez Sarsfield, ubicada en la intersección de las calles Bogado y Mitre, en la Cuarta Sección de la Ciudad. La convocatoria es abierta y gratuita, por lo que se espera una importante participación del público.

Desde la organización destacaron que el evento busca fortalecer los lazos comunitarios y promover el acceso a la cultura en espacios públicos.

Cortes de tránsito previstos

Con motivo del acto, se implementarán cortes de tránsito en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes. Las restricciones comenzarán a las 11 y afectarán calles cercanas como Mitre, Dr. Moreno y Bogado.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas durante el horario del homenaje. La medida busca facilitar el desarrollo de la actividad y asegurar una jornada ordenada para todos los presentes.