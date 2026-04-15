VacunArte+: salud y cultura en San Juan

VacunArte

San Juan realizará una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud, cultura y comunidad. El evento será el 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín, con propuestas gratuitas orientadas a promover la vacunación y el cuidado integral.

Una propuesta abierta y participativa

La actividad forma parte de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026 y es organizada por el Ministerio de Salud provincial junto a la Municipalidad de la Capital. El objetivo es fomentar la vacunación en todas las edades, en un entorno accesible y cercano.

VacunArte+ se presenta como una jornada integral que busca acercar los servicios de salud a la comunidad, combinando acciones sanitarias con actividades recreativas. La propuesta apunta a generar conciencia desde una experiencia positiva y participativa.

Postas sanitarias y controles

Durante el evento, habrá postas organizadas por grupos etarios donde se revisarán carnets y se completarán esquemas de vacunación. Además, se brindará consejería personalizada para resolver dudas y orientar a los asistentes.

También se dispondrán servicios complementarios, como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones vinculadas a la prevención de zoonosis. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a controles básicos en un mismo espacio.

Actividades culturales y recreativas

La jornada incluirá una amplia agenda cultural. Habrá intervenciones artísticas, espectáculos, muestras de dibujo y clases de zumba, además de propuestas deportivas y espacios participativos para todas las edades.

El enfoque combina entretenimiento con promoción de hábitos saludables, generando un ambiente festivo que invita a las familias a participar y cuidar su salud de manera activa.

Trabajo conjunto y enfoque integral

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios y el acompañamiento de distintos organismos provinciales y municipales. También se suman instituciones y organizaciones sociales que colaboran en el desarrollo de la actividad.

Desde la organización destacaron el compromiso de la intendenta Susana Laciar y del ministro de Salud Amílcar Dobladez, junto a sus equipos técnicos. La iniciativa refuerza el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la salud y promover la prevención a través de acciones comunitarias.