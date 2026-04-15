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VacunArte+: salud y cultura en San Juan

La nueva edición de este evento se ralizará el próximo 25 de abril en el Centro Cultural Estación San Martín, con actividades gratuitas para toda la familia.
Sociedad15/04/2026Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
VacunArte
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San Juan realizará una nueva edición de VacunArte+, una jornada que combina salud, cultura y comunidad. El evento será el 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín, con propuestas gratuitas orientadas a promover la vacunación y el cuidado integral.

Una propuesta abierta y participativa

La actividad forma parte de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026 y es organizada por el Ministerio de Salud provincial junto a la Municipalidad de la Capital. El objetivo es fomentar la vacunación en todas las edades, en un entorno accesible y cercano.

VacunArte+ se presenta como una jornada integral que busca acercar los servicios de salud a la comunidad, combinando acciones sanitarias con actividades recreativas. La propuesta apunta a generar conciencia desde una experiencia positiva y participativa.

Postas sanitarias y controles

Durante el evento, habrá postas organizadas por grupos etarios donde se revisarán carnets y se completarán esquemas de vacunación. Además, se brindará consejería personalizada para resolver dudas y orientar a los asistentes.

También se dispondrán servicios complementarios, como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones vinculadas a la prevención de zoonosis. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a controles básicos en un mismo espacio.

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Actividades culturales y recreativas

La jornada incluirá una amplia agenda cultural. Habrá intervenciones artísticas, espectáculos, muestras de dibujo y clases de zumba, además de propuestas deportivas y espacios participativos para todas las edades.

El enfoque combina entretenimiento con promoción de hábitos saludables, generando un ambiente festivo que invita a las familias a participar y cuidar su salud de manera activa.

Trabajo conjunto y enfoque integral

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios y el acompañamiento de distintos organismos provinciales y municipales. También se suman instituciones y organizaciones sociales que colaboran en el desarrollo de la actividad.

Desde la organización destacaron el compromiso de la intendenta Susana Laciar y del ministro de Salud Amílcar Dobladez, junto a sus equipos técnicos. La iniciativa refuerza el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la salud y promover la prevención a través de acciones comunitarias.

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