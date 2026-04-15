El Lobo mendocino eliminado por penales de Copa Argentina

Levemente superior el Lobo mendocino en la primera etapa (cabezazo de Mondino lo más cerca) pero el período complementario mejoró el conjunto salteño, aunque a decir verdad ninguno de los dos arqueros tuvo participación directa y en los ultimos minutos ambos parecieron enamorarse del empate sin goles.

Llovía durante la segunda parte del partido y en la definición por penales ello tuvo incidencia, se remataron 14 disparos, Papelo el uno salteño el héroe contuvo tres disparos - anecdótico antes de cada remate leía un papelito que le sostenía un alcanzapelotas), Petruchi uno a Sivetti, Mondino y Guamini la tiraban afuera y lo de Montoya es un capítulo aparte.

Lo que muchos desconocían en el campo de juego es que, tras un incidente similar protagonizado por Julián Álvarez ante el Real Madrid, la International Football Association Board modificó la Regla 14. Esta normativa, que entró en vigencia de manera oficial el 1 de julio de 2025, establece un cambio sustancial para estas acciones fortuitas.

Según la nueva regla, si un jugador realiza un doble toque accidental producto de un resbalón y la pelota termina en gol, el tanto no debe ser anulado definitivamente. En lugar de dar el penal por errado, el árbitro tiene la potestad de ordenar que el disparo se repita. El objetivo de la IFAB es evitar que una situación involuntaria y accidental perjudique al ejecutor, siempre y cuando el juez interprete que no hubo una acción deliberada de tocar el balón dos veces.

Copa Argentina, penal polemico

Lo cierto es que Gimnasia y Tiro avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina y para Gimnasia y Esgrima fue debut y despedida, debiendo concentrarse ahora en el torneo Apertura, por el momento zafa en las dos tablas (la anual y la de los promedios) pero deberá seguir sumando para espantar al fantasma de la B.

El Lobo mendocinos en el certamen domestico ha sumado 13 puntos y se encuentra en el puesto 12 de su zona y 24to entre 30 equipos en la tabla anual, en tanto que en la de los promedios para el descenso en el 28vo lugar solo superando a Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Rio Cuarto.

Copa Argentina, Gimnasia y Esgrima, Gimnasia y Tiro

Síntesis

Gimnasia y Esgrima: 0 (3):

Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’ Connor, Esteban Fernández, Brian Andrada: Ignacio Sabatini, Valentino Simoni. DT: Darío Franco./ Cambios: Luciano Cingolani y Santiago Rodríguez por Sabatini y Fernández, Julián Ceballos por Antonini, Agustín Módica por Simoni, Nicolás Ferreyra por Andrada.

Gimnasia y Tiro 0 (4):

Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi; Jonas Aguirre, Lautaro Gordillo, Fabrizio Rojas. DT: Juan Manuel Azconzábal./ Cambios: Rubén Villarreal por Rinaldi y Nicolás Contín por Gordillo, Franco Sivetti por Aguirre, Nicolás Ferreyra por Andrada, Juan Tuletti por Luciano Montoya.

Definición desde el punto del penal:

1) Ismael Cortez (atajó Papaleo), Nicolás Contín (1-0 GyT)),

2) Luciano Cingolani (atajó Papaleo), Petruchi le contuvo a Franco Sivet

3) Matías Recalde (gol 1-1), Manuel Guanini (desviado),

4) Julián Ceballos (Papaleo contiene), Rubén Villarruel (gol 2-1 Gimnasia y Tiro

5) Agustín Módica (gol de Gimnasia y Esgrima 2-2, Walter Montoya (anulado, tocó con sus dos pies).

Serie de uno:

Santiago Rodríguez (gol 3-2 Gimnasia), Fabricio Rojas (gol, 3-3),

Diego Mondino (afuera), Juan Galetto (gol). Gana Gimnasia y Tiro 4 a 3.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Estadio: Eduardo Gallardón (cancha de Los Andes, Lomas de Zamora, Bs As).