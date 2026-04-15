Sudán: tres años de crisis y éxodo masivo

Cientos de refugiados sudaneses esperan la distribución de alimentos en un campamento en Ouaddai, Chad. Créditos ACNUR - Colin Delfosse

A tres años del inicio del conflicto en Sudán, el país enfrenta la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Más de 11,6 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, en un contexto marcado por la violencia, la hambruna y graves violaciones de derechos humanos.

Una crisis humanitaria sin precedentes

Del total de desplazados, más de 4,4 millones huyeron hacia países vecinos como Chad, Egipto y Sudán del Sur. Mientras tanto, otros 6,8 millones permanecen desplazados dentro del territorio sudanés, muchas veces en condiciones extremas.

La situación es crítica. Millones de personas tienen acceso limitado a agua potable, alimentos y atención médica. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, más de 21 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, lo que configura una de las peores crisis de hambre a nivel global.

Violencia y vulneración de derechos

El conflicto también ha dejado un saldo alarmante en términos de derechos humanos. Organismos internacionales denuncian ataques contra civiles, desplazamientos forzados y violencia sistemática. En particular, mujeres y niñas se encuentran entre las más afectadas.

Casos de violencia sexual, explotación y secuestros se repiten en distintas regiones, como El Fasher. Desde la ONU advierten que muchas de estas agresiones no se denuncian por miedo a represalias, lo que sugiere que la magnitud real podría ser aún mayor.

Un ciclo de hambre y desplazamiento

La crisis alimentaria agrava el escenario. La falta de alimentos y recursos básicos impulsa nuevos desplazamientos, mientras que la inestabilidad dificulta la llegada de ayuda humanitaria. En algunos casos, incluso, la asistencia es utilizada como herramienta de presión en el conflicto.

Este círculo vicioso afecta también a los países que reciben refugiados. En Chad, por ejemplo, se registran altos niveles de desnutrición infantil entre quienes llegan desde Sudán, lo que evidencia el impacto regional de la crisis.

Llamado urgente a la acción

Desde ACNUR advirtieron que se trata de la peor crisis humanitaria actual, agravada por la falta de financiamiento internacional. “No podemos mirar para otro lado”, señalaron desde la organización.

En este contexto, se intensifican los pedidos de ayuda y cooperación global. La situación en Sudán requiere respuestas urgentes que permitan frenar la violencia, asistir a millones de personas y avanzar hacia una solución que garantice condiciones de vida dignas para la población afectada.