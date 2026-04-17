Fin de semana celebrando el Malbec en Maipú

Yoga en Maipú

Maipú invita a disfrutar de una variada agenda durante la segunda semana de abril, con actividades gratuitas y aranceladas que abarcan desde el bienestar integral hasta la celebración del malbec, pasando por el teatro y el cine.

Feria internacional del Malbec

Como cada 17 de abril, el mundo celebra el Malbec World Day, en homenaje a nuestra cepa insignia. Esta iniciativa fue creada por Wines of Argentina, buscando posicionar al Malbec argentino en el mundo y celebrar el éxito de la industria vitivinícola nacional.

Maipú, reconocido como cuna del Malbec, se suma al festejo con una propuesta abierta a toda la comunidad. La celebración será el sábado 18 de abril, de 17:00 a 22:00 horas, en la Estación Gutiérrez, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reúne a pequeñas bodegas y productores de vino casero, quienes ofrecerán degustaciones y venta de sus mejores productos. Además, estarán presentes emprendedores locales con productos gourmet y delicatessen.

La tarde-noche tendrá música y baile en vivo, sorteos y actividades para toda la familia, combinando cultura, producción local e identidad maipucina alrededor de la cepa que identifica a Maipú y a la Argentina en el mundo.

V Ciclo de Yoga y Salud Mental

Sábado 18 de abril 10:00 horas- El Roble Wake Complex (Julio Argentino Roca 2787, Coquimbito) “Lo que cambia y lo que permanece… una invitación a practicar la flexibilidad”

Maipú, a través del Departamento de Salud Mental y en colaboración con Templo, lanza una nueva edición de este exitoso programa gratuito. La actividad está destinada a mayores de 18 años, con cupos limitados. No olvides traer tu propio mate, lonita o colchoneta.

Tributo a Adele

Sábado 18 de abril 21:00 horas Teatro Imperial

Después de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música: Adele. Con banda en vivo, grandes músicos y la increíble voz de Juliana Barello, este espectáculo —en su edición más ambiciosa— promete una experiencia íntima, poderosa y llena de emoción.

En escena: Juliana Barello (Voz), Adrian Muñoz Virlon (Piano), Patricio González (Bajo) David Nañez (Guitarra), Camila Castro Barello & María Emilia Orlando (Coros), Marcos Fazzio (Batería).

Entradas: a través de entradaweb.com o por boletería del teatro.

Cine teatro Imperial - Cartelera

“Playa de lobos” – con Guillermo Francella

Comedia negra que transcurre en un parador de la playa Fuerteventura, Islas Canarias. Manu (Rovira) maneja el lugar y Klaus (Francella), un argentino radicado en Suecia, desata un conflicto menor que se convierte en una escalada imprevisible. Calificación +13

Valor de entrada: $2.600

Entradas: boletería del teatro o en munimaipu.boleteriadigital. com.ar

Funciones

Jueves 16/04 – 21:30 hs.

Viernes 17/04 – 18:00 hs.

Sábado 18/04 – 18:00 hs.

Domingo 19/04 – 21:30 hs.

“Super Mario Galaxy: La película” – Cine comercial

Mario y Luigi, los hermanos plomeros, ayudan a la Princesa Peach y reforman a un diminuto Bowser. Una fiesta de cumpleaños desencadena una aventura galáctica para salvar a Rosalina. Calificación: ATP

Valor de entrada: $6.000

Entradas: boletería del teatro o en munimaipu.boleteriadigital. com.ar

Funciones