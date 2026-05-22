Juan Farré regresa con un show renovado

Juan Farré

El músico mendocino Juan Farré volverá a presentar su disco “Después de la suerte” en Mendoza luego de agotar entradas en su primer concierto. La nueva fecha será el viernes 5 de junio a las 21.30 en la Nave Cultural, con una propuesta renovada y una puesta en escena diferente.

Un disco que consolida una identidad propia

“Después de la suerte”, lanzado en 2025, representa el cuarto trabajo de estudio de Farré y reafirma una búsqueda artística que el músico viene construyendo desde hace años. Lejos de seguir fórmulas comerciales o tendencias pasajeras, el álbum apuesta por un sonido acústico, arreglos delicados y letras atravesadas por la introspección, la ironía y una sensibilidad muy personal.

El disco propone un recorrido íntimo a través de ocho canciones que funcionan casi como relatos. Cada tema abre una puerta distinta hacia emociones, dudas y reflexiones cotidianas. Los primeros adelantos ya habían marcado ese tono. “El cuco de existir”, realizado junto a Alejo y Valentín, además de “La receta para dejar de ser extraño”, con la participación de Gauchito Club, mostraron una estética sonora cuidada y una fuerte carga emocional.

La experiencia en vivo suma otra dimensión

La primera presentación oficial del álbum se realizó en el Teatro Tajamar y tuvo localidades agotadas. Allí quedó demostrado que las canciones encuentran una fuerza distinta sobre el escenario. Lo que en el disco aparece como un relato íntimo y cercano, en vivo se transforma en una experiencia colectiva donde el público logra conectar desde otro lugar.

Para esta segunda fecha, Farré prepara un concierto diferente. Habrá una banda renovada, nuevos matices sonoros y otra energía escénica. La intención no es repetir el show anterior, sino volver a sumergirse en el universo del disco desde una mirada distinta. La expectativa creció entre quienes no pudieron asistir a la primera presentación y también entre quienes buscan volver a escuchar estas canciones en directo.

Un recorrido artístico construido con constancia

Farré desarrolla su carrera musical desde hace más de una década. Su recorrido comenzó con “Roquestuera” en 2008 y continuó con “La indecisión del mestizo” en 2015 y “Segunda foto al mundo” en 2020. En cada etapa fue consolidando una identidad artística marcada por la exploración y la búsqueda constante.

Luego de varios años viviendo en Buenos Aires, el músico regresó a Mendoza, un cambio que también impactó en su proceso creativo. Ese nuevo momento personal y artístico encuentra forma en “Después de la suerte”, un trabajo que apuesta por la profundidad y el detalle en tiempos dominados por la inmediatez. La nueva presentación en la Nave Cultural aparece así como otra oportunidad para ingresar a un universo musical que avanza lejos del algoritmo y más cerca de la emoción.