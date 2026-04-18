Empató el Tomba de local y hubo abucheos al final

El motivo principal del enojo del hincha tombino es por el rival que tenía enfrente, San Miguel, de floja campaña y en el plantel sobresale solo Bruno Nasta su goleador, a ese equipo, el "trueno verde" el apelativo que le dan sus seguidores en los papeles era un rival accesible, al que se le tenía que ganar.

El "Sapo" Coleoni es un viejo zorro del fútbol, de esos que saben como hacer las cosas cuando se intenta rasguñar un punto de visitante, el Tomba "en los papeles" tiene más y es más, por ello ilusionó a sus parciales conaquello del que "el gol está al caer" pero no llegó nunca y por eso la decepción.

Godoy Cruz, San Miguel, Feliciano Gambarte

Dominio, posesión, es cierto, pero no alcanza sino tirás al arco, apenas dos remates, ambos desviados en favor del local y la única de real peligro en un partido chato, anodino, fue para la visita y se lució el arquero Ramirez ante el implacable Bruno Nasta y pudo ser una pesadilla porque fue a 3 minutos del final.

Con el pitazo del árbitro, bajaron silbidos y abucheos de los cuatro costados, la gente está enojada, se vienen dos partidos durisimos, Colon en Santa Fe y Morón de local, precisamente los equipos que anteceden al Tomba en la tabla de posiciones, por eso hoy Godoy Cruz necesita ganar y no pudo o no supo hacerlo.

Godoy Cruz, cantera tombina

Lo destacable, en la última parte del partido hubo en cancha de los 11 jugadores 7 de la cantera tombina, Roberto Ramirez, Nahuel Brunet, Juan Segundo Morán, Nahuel Ulariaga, Juan Andrada, Agustín Valverde y el hoy debutante Kevin Valdez quien recibió los pocos aplausos que bajaron de la tribuna.

Síntesis

Godoy Cruz (0):

Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli./Cambios: Juan Andrada por Orosco, Kevin Valdez por Ulariaga, Agustín Valverde por Gerometta, Matías Ramírez por Andrada y Federico Milo por Morán.

San Miguel (0):

Mateo Reynoso; Lucio Pérez, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Leandro Desabato, Iván Ramírez, Jorge Ferrero, Daniel Juárez; Máximo Oses, Bruno Nasta. DT: Gustavo Coleoni./ Cambios: Fabrizio Almeida por Juárez, Felipe Coronel por Pérez y Mateo Serra por Desábato, Franco Aguirre por Rentería y Tomás Díaz por Oses.

Árbitro: Matías Ezequiel Billone Carpio.

Estadio: Feliciano Gambarte.