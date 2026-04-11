El Tomba perdió su invicto en la Primera Nacional

No es solo el resultado adverso lo preocupante sino también la reiteración de viejos errores en el inicio del campeonato, ya que si bien no se había perdido arrastraba varios empates, como en partidos anteriores tuvo falencias ofensivas todo lo contrario del Candombero que pegó en los momentos justos.

El primer gol de Batallini quien hasta casi el comienzo del partido estaba relegado al banco de suplentes, en el calentamiento previo se lesióno Tisera quien iba a ser titular y tuvo que ocupar su lugar, el 1-0 en favor de los de la Isla Maciel era merecido y lo que se esperaba era una actitud de rebeldía para el segundo tiempo.

Godoy Cruz, San Telmo, Isla Maciel

Ello no ocurrió a pesar de algunas intentonas y nuevamente pegó San Telmo, el remate de Iriarte no iba al lugar donde estaba Ramirez, pero el desvío en Mateo Mendoza lo descolocó y se transformó en el 2 a 0 ´para San Telmo, para colmo Godoy Cruz se quedó con uno menos por expulsión de Arce y se hizo todo más dificil.

A barajar y dar de nuevo, ahora el Tomba volverá a ser local tratando de recuperar lo perdido cuando enfrente a San Miguel el sábado próximo a las 16.30. En el casillero retrocedió hasta el cuarto puesto, sumando 13 puntos, en la zona, lo bueno es que tambien perdió Deportivo Morón y no pudo alejarse suma 14, Godoy Cruz, 13 como dijimos, San Miguel y Racing de Córdoba y hay varios equipos con 9 unidades.

Por esos caprichos del fixture despues de San Miguel los rivales que tendrá Godoy Cruz son los que lo anteceden en la tabla, en Santa Fe con Colón y en el Feliciano Gambarte con Deportivo Morón.



Sintesis

San Telmo: 2

Joaquín Enrico; Juan Ignacio Motroni, Facundo Roncaglia, Emanuel Díaz; Ramiro Uriburu, Iñaky Larthirigoyen, Román Gamarra, Elias Britez, Javier Iritier; Martin Battallini, Jerónimo Porto Lapegüe. DT: Marcelo Vázquez. Cambios: Matías Ledesma x Larthirigoyen, Juan Zurbriggen x Porto Lapegüe, Matias Laba x Iritier, Leonel Pollachi x Roncaglia, Elias Peralta x Batallini.

Godoy Cruz: 0

Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli./ Cambios: Matias Ramirez x Ulariaga, Agustin Valverde x Poggi, Esteban Burgos x Mendoza, Santiago Martinez x Morán, Axel Rodriguez x Pozzo.

Goles: PT: 15: Batallini (ST) / ST: 23: Mendoza en contra (ST)

Árbitro: Javier Delbarba/ Expulsado Lucas Arce

Estadio: Dr. Osvaldo Francisco Baletto