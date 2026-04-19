Motociclista con alcohol fue detectado tras choque

Quines

Un joven de 23 años fue interceptado en Quines (Provincia de San Luis) durante la noche del viernes tras protagonizar un siniestro vial. El motociclista circulaba con alcohol en sangre y fue detectado por la policía luego de un aviso por disturbios en la zona de El Zapallar. Su moto fue secuestrada.

Un operativo que comenzó por disturbios

Todo empezó con un llamado por un disturbio en un evento realizado en un predio de la zona de El Zapallar. Efectivos de la Comisaría Distrito 15° acudieron al lugar para intervenir. Allí realizaron las tareas habituales de control. Solicitaron a los presentes que se retiraran de manera ordenada. El procedimiento se desarrollaba con normalidad, sin mayores inconvenientes en ese momento.

Un nuevo aviso cambia el foco

Mientras los policías trabajaban en el predio, recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales. El mensaje indicaba que había ocurrido un accidente en el tercer badén del camino que conecta El Zapallar con la localidad de Quines. La situación requería una intervención inmediata. Sin perder tiempo, los efectivos se trasladaron hacia el lugar señalado para verificar lo ocurrido.

Rastros en la escena

Al llegar, los uniformados no encontraron al conductor, pero sí elementos clave. En el lugar había partes de una motocicleta esparcidas sobre el camino. Ese dato encendió la alerta. Indicaba que el siniestro había sido reciente. También sugería que el involucrado podía estar cerca. Con esa información, los policías comenzaron un recorrido por la zona para dar con el responsable.

El resultado del alcotest

La interceptación del conductor

Durante el rastrillaje, los efectivos lograron ubicar a un joven de 23 años que circulaba en motocicleta. Coincidía con las características del hecho. Fue interceptado para su identificación. Según las primeras verificaciones, sería el protagonista del accidente ocurrido minutos antes. El procedimiento continuó con los controles de rigor en este tipo de situaciones.

El resultado del alcotest

Al conductor se le practicó un test de alcoholemia. El resultado fue positivo: 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre. Se trata de un nivel superior al permitido. Este dato fue determinante para avanzar con las actuaciones. El consumo de alcohol al volante representa un riesgo alto, especialmente en caminos rurales o con baja visibilidad, como el sector donde ocurrió el hecho.

Secuestro del vehículo

Tras confirmar la alcoholemia positiva, los efectivos labraron el acta de infracción correspondiente. Además, procedieron al secuestro de la motocicleta. Se trataba de una Zanella 150 que no tenía dominio visible. El rodado fue trasladado a la Comisaría Distrito 15°, donde quedó a disposición de las autoridades. Este tipo de medidas busca prevenir nuevos incidentes.

Actuaciones paralelas

En paralelo, también se labró un acta por el disturbio inicial en el predio de El Zapallar. La infracción se encuadra en la Ley VI-0702-2009, correspondiente al Código Contravencional de la Provincia de San Luis. Esto marca que hubo dos intervenciones en una misma noche. Ambas quedaron registradas por las autoridades competentes.

Un hecho con varias aristas

El episodio combina distintos factores en pocas horas. Un evento con disturbios, un accidente vial y un conductor con alcohol en sangre. La rápida intervención policial permitió ordenar la situación. También identificar al involucrado y avanzar con las medidas legales. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir.