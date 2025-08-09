Detienen a cuatro conductores ebrios en el Gran Mendoza

En el marco de controles viales realizados en distintos puntos del Gran Mendoza, la Policía detuvo a cuatro conductores que circulaban con altos niveles de alcohol en sangre.

En Lavalle, un hombre de 37 años fue interceptado en la esquina de Belgrano y San Martín, frente a la terminal de ómnibus. Viajaba en un Peugeot 306 gris y, tras el test de alcoholemia, se constató que tenía 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre. El Juzgado Contravencional N.° 1 dispuso el secuestro del vehículo, la retención de la licencia y la constatación de su domicilio.

En Guaymallén, durante un control en la intersección de Acceso Este y Acceso Sur, se detuvo a dos hombres: uno de 36 años, que conducía una Toyota Hilux con 2,04 g/l de alcohol en sangre, y otro de 28 años, al volante de un Chevrolet Agile, con 2,01 g/l.

En Luján de Cuyo, en un operativo realizado en Manuel Ugarte y Juan José Paso, la Policía detuvo a un conductor de 55 años que manejaba un Volkswagen Vento con 1,67 g/l de alcohol en sangre.

En todos los casos, intervino el Juzgado Contravencional correspondiente a cada jurisdicción.