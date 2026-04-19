Una verdadera fiesta se vivió en Las Heras con el espectacular recibimiento de parte de los hinchas del Globito que se vio recompensado con la victoria (la primera del torneo) para Huracán. El único gol lo convirtió Enzo Montenegro de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Franco Romero.

El Cóndor no levanta vuelo y volvió a perder y está último. Se jugó en el estadio de Gutiérrez Sport Club, ya que el predio del club está siendo resembrado siendo derrotado por Juventud Unida de San Luis que es el único líder del grupo al menos hasta que se complete la fecha, podría alcanzarlo Costa Brava.

Federal A, Huracán Las Heras, General San Martin

Resultados de la 5ta fecha

Huracán Las Heras 1 (Montenegro) - San Martín 0

Fadep 1 (Klusener)- Juventud Unida 3 (Gonzalez 2, Garro)

Deportivo Rincón 1 (Canga)- Cipolletti 2 (López 2)

Costa Brava - Atenas (completan a las 19.30)

Libre: Argentino de Monte Maiz

Federal A, Fadep, Juventud Unida

Posiciones

Juventud Unida 9, Cipolletti 8, Costa Brava y Huracán Las Heras 6, Deportivo Rincón 5, Atlético San Martin y Atenas de Rio Cuarto 4, Argentino de Monte Maiz 3, Fadep Fundación Amigos por el Deporte 2.

Próxima fecha

San Martín- Costa Brava

Atenas de Rio Cuarto - Dep. Rincón

Cipolletti- Fadep

Juventud Unida - Argentino de Monte Maiz

Libre: Huracán Las Heras

Sintesis:

Huracán Las Heras (1):

Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Facundo Romero; Juan Bonet, Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias./ Cambios: PT: 30’ Matías Dieli por Toledo, Nicolás Genes por Romero, Aldo Araujo por González.

San Martín (0):

Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo, Héctor Pérez, Juan Almeida; Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales./ Cambios: PT: Leandro Barrera por Más, Ricardo Herensperger por Ojeda, Facundo Britos por Décimo, Agustin Ferro por Pérez (SM), Diego González por Dichiara.

Goles: PT: 26: Montenegro (HLH)

Árbitro: Mauricio Martín

Estadio: General San Martín