El Moscow State Ballet presenta “El lago de los cisnes”

El Moscow State Ballet ofrecerá una gala con “El lago de los cisnes” y piezas maestras por primera vez en el Teatro Mendoza con localidades agotadas.

El prestigioso Moscow State Ballet, reconocido por su excelencia artística y la calidad de sus bailarines, presentará por primera vez en el Teatro Mendoza la magia del ballet ruso en una gala que reúne lo mejor de “El lago de los cisnes” junto a una cuidada selección de piezas maestras del repertorio clásico.

La función, que ya cuenta con localidades agotadas, se realizará el martes 21 de abril a las 21:30 horas. Será una noche única que combinará virtuosismo técnico, elegancia y la inconfundible tradición de la escuela rusa.

El programa incluirá destacados pas de deux y cuadros de obras inmortales como “El lago de los cisnes” y “El cascanueces”, del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky, además de fragmentos de “Don Quijote” (ballet), “Paquita” (ballet), “Le Corsaire” (ballet), “Carmen” (ballet) y “Scheherazade” (ballet), con música de compositores fundamentales como Georges Bizet, Ludwig Minkus y Nikolái Rimski-Kórsakov.

La compañía está integrada por bailarines formados en algunos de los teatros más prestigiosos de Moscú, como el Teatro Bolshói, el Teatro Mariinsky y el Teatro Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko.

Su sello distintivo radica en la preservación de la técnica de la tradicional escuela de ballet ruso, en diálogo con la incorporación de nuevas tendencias escénicas. El elenco reúne a artistas de destacada trayectoria internacional, reconocidos por su precisión técnica, expresividad e intensidad interpretativa.

El ballet ruso en un tour sudamericano

Moscow State Ballet

La presentación en la sala mayor de la Ciudad de Mendoza forma parte de una gira sudamericana que también incluirá funciones en Brasil y Chile.

La propuesta llega bajo la dirección de Liudmila Titova, quien regresa una vez más para ofrecer un espectáculo de primer nivel que propone un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio clásico universal.

Según explicó Titova, “la misión de la compañía es llevar el ballet a cada rincón de Rusia y del mundo, involucrando a personas de todas las edades y, en particular, a niños y jóvenes, para que conozcan y disfruten el ballet clásico”.

El ballet ruso es tradición, cultura y emoción transmitidas a través de la danza. En esta ocasión, la compañía ofrecerá un programa con lo mejor del repertorio clásico, un espectáculo que ya se presentó en Buenos Aires el año pasado con gran éxito.