Amenazas en escuelas: activan alerta total

Nancy Sosa

La provincia de San Luis activó un estado de alerta en su sistema de seguridad tras una serie de amenazas de posibles tiroteos en escuelas. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, confirmó que se intensificaron los controles y recorridos preventivos para garantizar la protección de estudiantes y docentes.

Un sistema en máxima atención

Las autoridades provinciales tomaron medidas luego de que se repitieran amenazas en distintos establecimientos educativos. Según explicó la ministra, el sistema de emergencia se encuentra en estado de alerta desde hace más de dos semanas. En ese tiempo, se reforzó la presencia policial en las cercanías de las escuelas y se activaron protocolos específicos para responder ante cualquier situación sospechosa.

Trabajo conjunto entre áreas

El abordaje no es aislado. Seguridad trabaja en coordinación con los ministerios de Educación y Salud. Esta articulación busca dar una respuesta integral. No solo se enfoca en la prevención, sino también en la contención. Cada área cumple un rol clave. Educación gestiona la situación dentro de las instituciones. Salud acompaña en casos que requieren asistencia. Seguridad, por su parte, mantiene el control en el entorno.

Recorridos y corredores activos

Uno de los puntos centrales es el refuerzo de los llamados corredores escolares y sanitarios. Se trata de recorridos preventivos constantes en zonas cercanas a los establecimientos. Los patrulleros y motos policiales circulan de forma continua. En algunos casos, incluso permanecen en la puerta de las escuelas. El objetivo es claro: disuadir cualquier intento de violencia y brindar tranquilidad a la comunidad.

Identificación y denuncias

Desde el inicio de las amenazas, también se avanzó en la identificación de quienes las realizaron. Según indicaron las autoridades, se trata en muchos casos de menores. Por eso, se recomendó realizar las denuncias correspondientes. Estas pueden recaer tanto en los jóvenes como en sus tutores. Luego, las actuaciones quedan bajo la órbita de la Justicia, que define los pasos a seguir.

Intervención judicial en curso

Una de las causas ya pasó del ámbito de Fiscalía a un Juzgado de Menores. Esto marca la complejidad del tema. La Justicia analiza cada caso y determina las medidas necesarias. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan aportando información. Se realizan registros, toma de imágenes y declaraciones que pueden ser utilizadas en el proceso judicial.

Medidas dentro de las escuelas

En paralelo, se aplican medidas dentro del ámbito educativo. Existe un decreto que permite sancionar a quienes participen en este tipo de amenazas. Entre las posibles consecuencias se encuentran la suspensión de becas o la pérdida de beneficios escolares. Estas acciones buscan generar responsabilidad y evitar que se repitan estos hechos.

Procedimientos ante alertas

Cuando se detecta una amenaza, se activa un protocolo. Incluye la intervención policial, la comunicación con autoridades educativas y el aviso a la Justicia. También se trabaja con el sistema de emergencias 911, que se mantiene en alerta máxima para este tipo de situaciones. Cada paso está definido para actuar con rapidez y orden.

Qué no se hace

La ministra aclaró un punto importante. No se realizan revisiones de mochilas dentro de las escuelas, salvo que exista una orden específica. La Policía no ingresa a los establecimientos sin requerimiento. Su presencia se mantiene en el exterior, con tareas preventivas. Esto busca respetar el ámbito escolar y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad.

Un escenario en seguimiento

Las autoridades indicaron que el estado de alerta se mantendrá hasta que cesen las amenazas o se logre esclarecer completamente lo ocurrido. Mientras tanto, el sistema sigue activo. La prioridad es prevenir y actuar a tiempo. La situación continúa bajo monitoreo constante.