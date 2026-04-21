El Lobo festejó cantando bajo la lluvia
Gimnasia y Esgrima venía de quedar eliminado de la Copa Argentina y sabiendo que su única preocupació de ahora en más será el Apertura, enfrente un muy buen equipo como Lanús aún con el desgaste de la doble competición (está jugando Libertadores) por ello el DT granate buscó la rotación, con titulares en el banco.
El primer tiempo fue parejo con llegadas de ambas escuadras, el Lobo tempranamente sufrió la baja de Andrada por lesión, una noche con garúa en el Parque General San Martín con los hinchas pensando en el duelo ante la Lepra el domingo que viene más que en el propio partido frente a Lanús.
Afortunadamente el gol mensana llegó rápidamente en el segundo tiempo, y fue lo que más satisface el paladar negro del hincha blanquinegro, jugada colectiva con varios toques que finalizó con una asistencia de Lencioni para que Módica definiera, 1 a 0 para Gimnasia y ahí empezaba otro partido.
Lo decíamos arriba, muchos titulares en el banco granate, Mauricio Pellegrini comenzó a hacer ingresar a Marcelino Moreno, Eduardo Salvio, Dylan Aquino para equiparar las acciones y así fue, el partido ganó en intensidad, sobre el final el arquero Losada evitó el segundo gol del Lobo, lo que hubiera sido exagerado.
El clásico mendocino se jugará este domingo a las 15 en el Bautista Gargantini, el único antecedente en el Nacional de 1982, ambos jugados en el mismo estadio, el Malvinas Argentinas que en el primer enfrentamiento, antes del conflicto bélico solo se llamaba Mendoza. Los mismos DT, Hardan Curi y Jorge Julio.
El primer partido terminó empatado 2 a 2 (7 de marzo) para Gimasia marcaron Letanú y Videla y para Independiente Ereros y Rodriguez de penal. El otro partido lo ganó la Lepra 2 a 0 (25 de abril), Ereros los dos goles de Independiente Rivadavia.
Síntesis
Gimnasia y Esgrima (1):
César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Brian Andrada, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini, Agustín Módica. DT: Darío Franco./ Cambios: Blas Armoa por Andrada, Lautaro Carrera por Cortez y Nahuel Barboza por Antonini, Valentino Simoni por y Tomás O’Connor por Fernández.
Lanús (0):
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Franco Watson, Matías Sepúlveda, Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino./ Cambios: Marcelino Moreno por Watson , Ramiro Carrera por Medina y Dylan Aquino por Besozzi, 27′ Eduardo Salvio por Sepúlveda, Thomas De Martis por Valois.
Goles: ST: 8: Módica (GyE)
Árbitro: Felipe Viola
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie