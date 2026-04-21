Choque fatal en Guaymallén: muere motociclista

Tragedia en Guaymallén

Un motociclista de 35 años murió tras un choque con un auto en Guaymallén durante la madrugada. El hecho ocurrió cerca de las 4:45 en la intersección de 9 de Julio y Elpidio González. La víctima fue despedida de la moto y murió en el lugar, según confirmaron fuentes policiales.

Qué pasó en la madrugada

El siniestro fue reportado al 911 por testigos que alertaron sobre un choque entre un automóvil y una motocicleta. Cuando llegó el personal policial de la Comisaría 44°, encontró al motociclista tendido sobre la calzada. A pocos metros, estaba detenido un Ford Focus de color gris oscuro.

El conductor del auto, un joven de 27 años, explicó que circulaba por calle Elpidio González de oeste a este. Al llegar a 9 de Julio, impactó desde atrás a una motocicleta Motomel 150 cc que se desplazaba en la misma dirección. El golpe fue fuerte. La moto perdió estabilidad y el conductor salió despedido.

La asistencia y la confirmación

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales revisaron al motociclista en el lugar. Confirmaron que no presentaba signos vitales. La muerte fue constatada en el sitio del accidente, sin traslado.

La escena quedó preservada para las pericias. Se realizaron tareas de medición, fotografías y relevamiento de rastros. También se ordenó el secuestro de ambos vehículos para avanzar con la investigación.

Situación del conductor del auto

Por disposición del ayudante fiscal de turno, el conductor del Ford Focus quedó aprehendido. Se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado de 0,00 gramos por litro de sangre. Este dato fue incorporado al expediente.

La Oficina Fiscal de Guaymallén intervino en el caso. Se buscará determinar con precisión la mecánica del hecho. Entre los puntos a analizar están la velocidad, la distancia entre vehículos y las condiciones de visibilidad en ese tramo.

El impacto y las posibles causas

Según la primera versión, el impacto fue por alcance, es decir, desde atrás. Este tipo de choques suele relacionarse con distracciones, distancia insuficiente o diferencias de velocidad. Sin embargo, las conclusiones finales dependen de las pericias técnicas y de los testimonios.

También se evaluarán factores como el estado de la calzada, la iluminación y la señalización de la zona. Todo suma para reconstruir lo ocurrido en esos segundos clave.

Un cruce con alto tránsito

La intersección de 9 de Julio y Elpidio González es una zona de circulación constante, incluso en horarios de madrugada. La presencia de vehículos livianos y motos es habitual. Por eso, los investigadores revisan cámaras cercanas para sumar evidencia.

Vecinos de la zona señalaron que los choques por alcance no son raros en ese corredor. Aun así, cada caso tiene sus propias variables y debe analizarse de forma independiente.

Investigación en curso

El expediente quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente. Se esperan resultados de pericias accidentológicas y posibles registros fílmicos. También se tomarán declaraciones a testigos que hayan visto el momento del impacto o instantes previos.

Mientras tanto, el conductor aprehendido permanece a disposición de la Justicia. Su situación procesal se definirá con el avance de la causa y los informes técnicos.

Un dato que duele

La víctima fue identificada como R.A.P., de 35 años. Murió en el lugar del hecho. La noticia generó conmoción entre quienes presenciaron la escena y entre los primeros equipos que intervinieron.

El caso vuelve a poner el foco en la convivencia entre autos y motos en la vía pública. La investigación seguirá en los próximos días para esclarecer responsabilidades y detalles del siniestro.