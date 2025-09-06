En Villa Mercedes recuperan bicicleta robada
La Policía recuperó una bicicleta sustraída en Villa Mercedes y demoró a un hombre de 31 años, sospechoso de haber cometido el robo.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.Policiales06/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un importante incendio se registró este viernes en la feria de Guaymallén, ubicada en las calles Sarmiento y Gutemberg de ese departamento mendocino. El siniestro afectó al menos tres galpones que contenían cámaras frigoríficas, vehículos y mercadería.
De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, junto con Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz, además de personal de Defensa Civil, apoyo hídrico del municipio y efectivos policiales que realizaron cortes preventivos en la zona.
Durante las tareas de combate de las llamas, una bombera del Cuartel Central, identificada como la AU 2° Tello, resultó lesionada y debió ser asistida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Otros dos bomberos voluntarios del Cuartel de Guaymallén resultaron con quemaduras de diversa consideración y fueron atendidos.
El incendio se encuentra contenido, aunque continúan las tareas de enfriamiento para evitar posibles reactivaciones.
Daños materiales
Según los primeros informes, el fuego afectó galpones de almacenamiento, destruyendo cámaras frigoríficas, un camión, pallets, equipos Sampi y mercaderías varias. Personal de EDEMSA también trabaja en la zona para garantizar la seguridad eléctrica.
El operativo es coordinado por la Dirección de Defensa Civil, que gestiona recursos y la asistencia de los distintos cuarteles de bomberos involucrados.
Por el momento, no se reportan víctimas fatales y la situación está bajo control, aunque se investigan las causas del siniestro. Se trabajó especialmente para contener las llamas ante la cercanía de una estación de servicio en la vecindad del lugar incendio principal.
