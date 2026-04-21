Homenaje a Spinetta en vivo en Chacras

Ella Tambien (1)

La música de Luis Alberto Spinetta volverá a sonar en Mendoza con un espectáculo homenaje. El sábado 9 de mayo, la banda local Ella También se presentará en Willys Bar a las 22:00 con un repertorio que recorre toda la trayectoria del artista.

Un viaje por toda su obra

El show propone un recorrido amplio por las distintas etapas de Spinetta. Desde sus inicios con Almendra hasta su carrera solista, pasando por proyectos clave como Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade. La idea es ofrecer una experiencia completa que refleje la riqueza musical y poética del artista.

“Tenemos un set musical bastante amplio porque recorremos su trayectoria desde Almendra, pasando por Pescado Rabioso, Jade, toda la carrera solista”, explicó Javier Calvin, voz y guitarra acústica del grupo.

Durante la noche sonarán clásicos reconocidos como “Muchacha ojos de papel”, “Seguir viviendo sin tu amor”, “Rezo por vos” y “Cementerio club”, entre otros temas que forman parte del cancionero popular argentino.

Una banda con identidad propia

Ella También nació en Mendoza en 2020 con el objetivo de reinterpretar la obra de Spinetta desde un lugar respetuoso y sensible. La formación está integrada por Javier Calvin (voz y guitarra acústica), Adrián Muñoz Viluron (teclados), Juan Ignacio Groba (guitarra), Mora Wessels (bajo) y Eduardo “Tuti” Vega (batería).

Con el paso del tiempo, el grupo logró consolidarse dentro del circuito cultural local. Se presentó en escenarios como el Teatro Imperial de Maipú, el Teatro Mendoza y el Espacio Cultural Julio Le Parc, entre otros espacios destacados.

Uno de sus hitos recientes fue su participación en el Teatro Independencia junto a Leo Sujatovich, con el espectáculo “Spinetta en el Aire”. También formaron parte de ciclos culturales en Mendoza y San Juan, ampliando su proyección artística.

El legado del “Flaco”

Luis Alberto Spinetta es considerado una figura central del rock nacional. Su obra, iniciada a fines de los años 60, se caracteriza por su complejidad musical y la profundidad de sus letras. A lo largo de su carrera integró bandas fundamentales y desarrolló un camino solista que dejó una huella duradera.

Su influencia atraviesa generaciones y sigue vigente en nuevos artistas y propuestas musicales. Los homenajes como el que propone Ella También permiten mantener viva su música y acercarla a distintos públicos.

El show se realizará el sábado 9 de mayo a las 22:00 en Willys Bar, ubicado en Chacras de Coria. El valor del derecho de espectáculo es de $10.000 y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Entradaweb.

Se espera una convocatoria importante de seguidores del rock nacional y de la obra de Spinetta. La propuesta combina música en vivo y un repertorio cargado de historia, en un formato íntimo que invita a disfrutar cada canción con atención y cercanía.