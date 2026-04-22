Escuelas: detienen a madre por delito de intimidación pública agravada

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La investigación judicial por pintadas amenazantes en escuelas de Mendoza tuvo un avance importante en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de la madre de un menor involucrado en los hechos. El caso generó alarma social y ahora fue recaratulado con un delito más grave.

Un caso que encendió la alerta

Todo comenzó con la aparición de pintadas amenazantes en distintos establecimientos educativos de la provincia. Los mensajes generaron preocupación en estudiantes, familias y docentes. Con el paso de los días, la situación tomó mayor dimensión.

En ese contexto, se detectó un hecho puntual que elevó el nivel de alerta. Se trata de un episodio en el que un menor llevó una réplica de arma de fuego a la escuela. Este dato fue clave para el avance de la causa.

A partir de ahí, la investigación se enfocó en el entorno del adolescente. La Justicia puso la lupa sobre posibles responsabilidades de adultos cercanos.

Cambio en la calificación del delito

Inicialmente, la madre del menor había sido imputada por instigación a la intimidación pública. Sin embargo, con el avance de la investigación, el encuadre legal cambió. Ahora se la acusa de intimidación pública agravada.

Este cambio no es menor. Responde a la gravedad del contexto y al impacto social del hecho. También se tuvo en cuenta la participación de un menor en la situación.

Según la normativa vigente, este delito contempla penas más severas. La escala penal va de 3 a 8 años de prisión. Esto implica una expectativa de cumplimiento efectivo en caso de condena.

La decisión del fiscal

El fiscal a cargo, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva de la mujer. La medida se tomó considerando varios factores. Entre ellos, la gravedad del hecho y el contexto en el que ocurrió.

Otro punto clave fue el momento en que se dieron los hechos. Para ese entonces, ya existía un clima de temor en las comunidades educativas. Las pintadas habían generado inquietud en distintos sectores.

Además, se valoró la relación directa entre la imputada y el menor. La Justicia entiende que hubo una instigación desde una posición de responsabilidad. Esto agravó la situación legal de la mujer.

Traslado a la penitenciaría

Tras la orden judicial, la mujer fue detenida y trasladada a la Penitenciaría Provincial. Allí permanecerá mientras avanza la causa. La medida es preventiva y busca garantizar el proceso judicial.

El expediente continúa en etapa de investigación. Se siguen recolectando pruebas y testimonios. También se analizan otros posibles vínculos con hechos similares.

La situación del menor, por su parte, se maneja bajo un régimen especial. Esto se debe a su edad y a las normas que protegen a adolescentes en conflicto con la ley.

Impacto en la comunidad educativa

El caso tuvo fuerte repercusión en escuelas de Mendoza. Las pintadas y los rumores generaron miedo e incertidumbre. Muchas instituciones reforzaron medidas de prevención.

También se activaron protocolos de seguridad y acompañamiento. Equipos docentes y directivos trabajaron para contener a los estudiantes. El objetivo fue llevar calma y evitar situaciones de pánico.

La aparición de un elemento que simulaba un arma sumó tensión. Aunque se trataba de una réplica, el impacto emocional fue real.

Qué sigue en la causa

La investigación continuará en los próximos días. Se espera que se definan nuevas medidas judiciales. Todo dependerá de las pruebas que se logren reunir.

El foco está puesto en esclarecer el rol de cada persona involucrada. También en determinar si hubo más episodios vinculados a esta situación.

Mientras tanto, el caso sigue siendo observado de cerca por la comunidad. La combinación de amenazas, menores y contexto escolar lo convierte en un tema sensible.

Un hecho que dejó marca

El proceso recién comienza. Y será clave para definir responsabilidades en un caso que impactó de lleno en la vida cotidiana de muchas escuelas mendocinas.