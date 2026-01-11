Investigan homicidio de mujer en Las Heras

Recuperan tres vehículos robados en San Juan
La Policía de San Juan secuestró una camioneta y dos motos con documentación y numeración adulteradas durante operativos realizados en Pocito y Rawson.
Una vecina alertó a la policía y dos personas fueron aprehendidas mientras avanza la investigación judicial. Fue en el barrio Cerro de La Capilla
La policía investiga la muerte de Silvia Susana Rodríguez, de 74 años, ocurrida en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. El hecho se conoció tras un llamado a la línea de emergencias realizado por una mujer conocida de la víctima, quien manifestó no haberla visto desde hacía aproximadamente un mes. Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a un hombre y a su pareja, quienes dieron versiones contradictorias sobre el paradero de la mujer.
Ingreso al domicilio y primeras observaciones
El procedimiento se desarrolló en la mañana del sábado, alrededor de las 11:35, en jurisdicción de la Comisaría 43°. Al arribar al inmueble, ubicado en la Manzana 03, Casa 30 del barrio Cerro de La Capilla, los efectivos fueron recibidos por un sujeto que aseguró que la víctima se encontraba en Malargüe desde el viernes. Sin embargo, la presencia del vehículo de la mujer estacionado en el exterior generó sospechas. Ante la insistencia policial, el hombre permitió el ingreso a la vivienda. En el interior se observaron estupefacientes sobre una mesa, abundantes bebidas alcohólicas y la pareja del sujeto, quien se hallaba bajo los efectos de sustancias.
Confesión y hallazgo del cuerpo
Mientras se mantenía comunicación telefónica con el Ayudante Fiscal para solicitar directivas, el hombre confesó que la mujer había fallecido el viernes por la noche, sin aportar mayores precisiones. Los efectivos se dirigieron hacia la habitación de la víctima, que estaba cerrada con llave. Al ingresar, constataron que la mujer se encontraba recostada sobre la cama, cubierta con una sábana y sin signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas y circunstancias de la muerte, así como las posibles lesiones que podría presentar. En el lugar trabajó personal de UID y Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor.
Antecedentes y avance de la causa
El hombre, identificado como J. R., de 35 años, registra antecedentes penales y medidas judiciales pendientes, entre ellas causas por robo simple, hurto en grado de tentativa, falso testimonio y un homicidio agravado en 2018. También fue aprehendida su pareja, N. E., de 37 años. Ambos quedaron a disposición de la justicia mientras avanza la investigación. Interviene en la causa el Ayudante Fiscal Dr. Buzola, quien dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.
