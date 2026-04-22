Docentes deben retirar certificados de formación vigentes

El Ministerio de Educación informó que los docentes ya pueden retirar sus certificados de formación correspondientes a distintas capacitaciones realizadas en años anteriores. El trámite estará disponible desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo, en horario de mañana, en el Centro Cívico.

Dónde y cuándo realizar el trámite

La cartera educativa detalló que la entrega de la documentación se realiza de lunes a viernes, entre las 8 y las 13. El lugar habilitado es la Oficina de Nivel Superior, ubicada en el Núcleo 6, segundo piso del Centro Cívico. Se trata de una gestión presencial, por lo que se recomienda a los docentes asistir dentro del plazo establecido para evitar demoras o acumulación de trámites sobre el cierre del período.

Qué certificados están disponibles

Entre los certificados disponibles para retirar se encuentran los correspondientes al Componente I de Formación Docente Situada (cohorte 1, año 2019), con una carga de 100 horas, y distintas propuestas del Programa Nacional de Formación Permanente. También figuran constancias de ateneos didácticos vinculados a áreas clave como Lengua, Matemática y Ciencias Naturales, así como formación específica en Educación Especial y Nivel Inicial.

Además, se incluyen certificados del Programa Nacional Escuelas Faro y trayectos de formación destinados a equipos de coordinación y directivos. En algunos casos, las capacitaciones alcanzan hasta 120 horas, lo que resalta la importancia de estos documentos para la carrera profesional docente y su correspondiente acreditación.

Importancia de retirar la documentación

Desde el Ministerio remarcaron que contar con estos certificados es fundamental para la trayectoria laboral, ya que acreditan formación continua y pueden ser requeridos en procesos de evaluación, concursos o actualización de antecedentes. Por este motivo, se insiste en la necesidad de retirarlos dentro del plazo informado.

También se recordó que este tipo de documentación no solo respalda el recorrido profesional, sino que refleja el compromiso con la mejora de la enseñanza. La formación permanente es uno de los pilares del sistema educativo, y su certificación resulta clave para validar ese esfuerzo ante las instituciones y organismos correspondientes.