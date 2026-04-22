Calingasta: inauguran obras de centros de salud

El gobernador Marcelo Orrego visitó Calingasta este lunes 20 de abril, donde recorrió el Operativo San Juan Cerca en Barreal e inauguró obras de ampliación y refacción en dos centros de salud. Las intervenciones buscan mejorar la atención en zonas alejadas y ampliar los servicios disponibles para la comunidad.

Operativo con servicios y cercanía

La jornada comenzó en el Colegio Secundario de Barreal, donde se desarrolló una nueva edición del Operativo San Juan Cerca. Allí, distintas áreas del Gobierno provincial acercaron trámites, asesoramiento y servicios a los vecinos. Durante la actividad, también se entregaron certificados del programa Aprender, Trabajar y Producir.

El mandatario destacó la importancia de este tipo de iniciativas y señaló: “Este operativo está al lado de la gente, que viene y expresa sus vivencias, para que nosotros acerquemos las prestaciones de todos los ministerios”. Además, valoró el contacto directo con la comunidad como una herramienta clave para mejorar las políticas públicas.

En el operativo también se realizaron trámites específicos como verificación automotora y grabado de autopartes. A su vez, se dictaron cursos de manipulación de alimentos, con la participación de unas 50 personas. Como parte del acompañamiento al empleo, se entregaron herramientas para dos emprendimientos locales vinculados a la producción de alimentos.

Obras que amplían la atención

Luego, Orrego encabezó la inauguración del Centro de Salud Sorocayense, en Barreal. El edificio pasó de tener poco más de 39 metros cuadrados a superar los 112, tras una importante ampliación. Se incorporaron nuevos consultorios, farmacia, áreas diferenciadas en enfermería y una sala de espera más amplia.

El gobernador sostuvo que estas obras son fundamentales para fortalecer el sistema sanitario. “Este centro de salud es parte de los 140 que estamos refuncionalizando y ampliando en la provincia”, afirmó. En la misma línea, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, explicó que la ampliación permitirá sumar especialidades y mejorar la calidad de atención.

Más servicios para zonas alejadas

La agenda continuó con la inauguración del Centro de Salud La Isla, también en Calingasta. En este caso, la superficie total se amplió de 40 a más de 134 metros cuadrados. El edificio ahora cuenta con tres consultorios, farmacia, área de enfermería con vacunatorio, sanitarios y una sala de espera con mayor capacidad.

Desde el Gobierno destacaron que estas mejoras apuntan a garantizar el acceso a la salud en departamentos alejados. También se puso en valor la incorporación de tecnología y el trabajo del personal sanitario, considerado clave para el funcionamiento de los servicios.

La visita concluyó con un reconocimiento al esfuerzo de los equipos técnicos y de obra. Las autoridades remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política integral para fortalecer la red de atención primaria y acercar respuestas concretas a las necesidades de la población.