San Juan impulsa encuentro sobre desarrollo sostenible

futuros sostenibles

San Juan será sede de una nueva edición del encuentro “Construyendo Futuros Sostenibles”. La actividad se realizará el viernes 24 de abril en el Centro Ambiental Anchipurac y reunirá a referentes del sector público, privado y académico para debatir sobre el desarrollo productivo de la provincia.

Un espacio para pensar el futuro productivo

El evento es impulsado por Sistema B Argentina junto a las Empresas B locales Conexxión, DAMS y Broker Andino, con el apoyo del Gobierno provincial y el Banco San Juan. La propuesta busca generar un espacio de diálogo sobre temas clave como la innovación, la sustentabilidad y la competitividad.

La jornada comenzará a las 15:30 y se extenderá hasta las 19:00. Se espera la participación de unas 150 personas, entre líderes empresariales, funcionarios, académicos y representantes del tercer sector. La entrada es gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Entre los oradores confirmados se encuentran Nancy Picón, diputada nacional; Ricardo Martínez, ex presidente de la Cámara Minera de San Juan; Lucas Estrada, titular de EPSE; Lucía Feced, directora de Educación en el Grupo de Fundaciones y Empresas; y Alberto Rositano, gerente corporativo de Minería del Banco San Juan.

speakers

Innovación, alianzas y casos reales

Uno de los ejes del encuentro será el análisis del contexto actual y las oportunidades para el desarrollo sostenible. En este marco, Francisco Latorre Tallard, referente de la empresa chilena Singulares, compartirá herramientas para interpretar escenarios y ampliar posibilidades de acción.

Además, habrá un panel con líderes empresariales del Círculo de Impacto B, quienes presentarán experiencias concretas. Participarán Laura Busnelli, de Buplasa; Martín Jersonsky, de Ecofactory; Federico Dal Farra, de Coripa; y Solange Freile, del Instituto Médico Altamira y Grupo SOIFE.

Estas exposiciones buscarán mostrar cómo la sustentabilidad puede integrarse al modelo de negocio. También se abordará cómo esta perspectiva impulsa la innovación y mejora la competitividad en distintos sectores.

El encuentro incluirá un espacio de networking pensado para fortalecer vínculos, generar alianzas y potenciar cadenas de valor dentro del ecosistema productivo local.

La voz de los organizadores

Desde la organización destacaron la importancia del evento en el contexto actual. “Vamos a abordar temáticas clave para este momento de San Juan: innovación para la transformación, articulación público-privada y modelos de negocio de impacto”, señaló Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina.

La referente también invitó a participar a quienes estén interesados en estos temas. “Habrá herramientas para que cualquier empresa integre estándares internacionales de gestión socioambiental. Esperamos a todos los que se sientan convocados”, agregó.

Esta edición cuenta además con el apoyo de distintas empresas y organizaciones, entre ellas Coripa, Tonka, Urbano Express, EPSE y Milicic, que acompañan la iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible.

Un movimiento que crece en la provincia

Sistema B impulsa un modelo económico que pone en el centro el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente. En este marco, promueve a las empresas como agentes de cambio capaces de generar impacto positivo.

Las llamadas Empresas B son compañías que cumplen con estándares verificados en prácticas sociales, ambientales y de transparencia. En San Juan, ya existen tres firmas certificadas: Broker Andino, Conexxión y DAMS.