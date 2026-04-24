Maipú: motociclista de 19 años muere tras chocar

Hospital Central de Mendoza . Foto ilustrativa

Un joven de 19 años murió este viernes tras protagonizar un siniestro vial en Fray Luis Beltrán, Maipú en la provincia de Mendoza. Conducía una moto cuando perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado. Fue asistido en el lugar, trasladado en grave estado y, horas más tarde, se confirmó su fallecimiento en un hospital.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio se registró cerca de las 14.13 en la intersección de Ruta 50 y calle Agustín Álvarez. Vecinos de la zona alertaron al 911 tras ver a un motociclista caído. Según la información oficial, el joven circulaba hacia el este cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un poste de luz. No hubo participación de otros vehículos. La moto, una Zanella de 150 cc., quedó a pocos metros del lugar del impacto. La escena generó preocupación entre quienes estaban en la zona, que rápidamente pidieron ayuda.

Asistencia y traslado

Al lugar acudió personal policial de la Comisaría 61° y un equipo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional a cargo examinó al joven y diagnosticó politraumatismos graves. Su estado era delicado desde el primer momento. Fue trasladado de urgencia al hospital Perrupato, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la complejidad de las lesiones, se decidió su derivación al hospital Central. El traslado se realizó en condiciones críticas. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, su cuadro no logró estabilizarse.

Confirmación de la muerte

Pasadas las 17.21 horas, ya en el hospital Central, el médico de guardia constató el deceso. La noticia generó conmoción, especialmente por la edad de la víctima. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que ahora busca establecer con precisión qué provocó la pérdida de control de la moto. Se analizan distintos factores, como el estado de la calzada, posibles fallas mecánicas y las condiciones de circulación en ese momento. También se relevaron testimonios de vecinos y se revisarán cámaras de la zona.

Investigación y contexto

El caso se investiga como un siniestro vial en solitario. Esto significa que no hubo intervención de terceros, aunque la causa exacta aún no está confirmada. Este tipo de hechos suele estar vinculado a múltiples variables: velocidad, maniobras, estado del vehículo o factores externos. Desde la fiscalía indicaron que se continuará con peritajes sobre la moto y el lugar del impacto. También se esperan los resultados de los informes médicos y técnicos. El objetivo es reconstruir con claridad los minutos previos al choque.

Un hecho que vuelve a encender alertas

El siniestro vuelve a poner el foco en la seguridad vial, especialmente en motociclistas, uno de los grupos más vulnerables en el tránsito. En Mendoza, los accidentes en moto representan una parte importante de los hechos graves. El uso de casco, el respeto por las normas y el estado del vehículo son claves para reducir riesgos, aunque no siempre alcanzan para evitar tragedias. Mientras avanza la investigación, el caso suma un nuevo dato a una problemática que preocupa y que sigue dejando víctimas jóvenes en las rutas y calles de la provincia.