Un hombre está grave luego de ser atropellado en el Parque

Hospital Central Guardia Foto ilustrativa

Un hombre de 76 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un colectivo en el interior del Parque General San Martín, en la Ciudad de Mendoza. El hecho sorprendente ocurrió al mediodía y generó un rápido operativo de emergencia. La víctima fue trasladada al hospital Central con un cuadro grave.

El momento del impacto

El siniestro se registró cerca de las 12.32 horas en la intersección de avenida Libertador y Carlos Thays. Un llamado al 911 alertó sobre lo ocurrido. Al llegar, el personal policial encontró a un peatón herido que ya estaba siendo asistido por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Según las primeras averiguaciones, el colectivo de la línea 207 circulaba por calle Thays en dirección a la rotonda y luego continuaba hacia el Norte. En ese trayecto, por razones que aún no están claras, se produjo la colisión con el peatón.

Asistencia y traslado urgente

El equipo médico que llegó al lugar diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) producto del impacto. La situación era delicada desde el inicio. Por eso, se decidió el traslado inmediato al hospital Central. El operativo se realizó con rapidez, mientras la zona permanecía bajo control policial para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos riesgos.

Horas más tarde, ya en el hospital, el cuadro fue confirmado como un TEC grave. El paciente quedó en estado crítico y a la espera de una cama en terapia intensiva. La atención está a cargo del doctor Tesoni, quien supervisa la evolución del hombre. El pronóstico es reservado.

Investigación en marcha

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal, que dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Entre ellas, el trabajo de Policía Científica en el lugar del hecho. También se ordenó el análisis de las cámaras del colectivo para reconstruir la secuencia del impacto con mayor precisión.

Además, se realizó el test de alcoholemia al conductor del colectivo, que arrojó resultado negativo: 0.0 gramos de alcohol en sangre. Esto descarta, en principio, la presencia de alcohol como factor en el hecho. Por otro lado, se dispuso la extracción de sangre al peatón, como parte del protocolo habitual en este tipo de investigaciones.

Un hecho que genera preocupación

El Parque General San Martín es una de las zonas más transitadas de la ciudad, tanto por vehículos como por peatones y deportistas. Por eso, cada siniestro vial en ese entorno genera inquietud. La convivencia entre distintos medios de transporte y personas que caminan o hacen actividad física requiere atención constante.

Este caso vuelve a poner el foco en la seguridad vial dentro de espacios públicos. Aunque las causas aún no están definidas, la investigación busca determinar con claridad qué ocurrió en los segundos previos al impacto. Mientras tanto, la prioridad está puesta en la evolución de la víctima, que continúa en estado crítico.

A la espera de avances

Las próximas horas serán clave. Tanto en el plano médico como en el judicial. Por un lado, se espera la evolución del paciente y su ingreso a terapia intensiva. Por otro, los peritajes y el análisis de las imágenes permitirán avanzar en la reconstrucción del hecho.

La información oficial se irá ampliando a medida que avance la investigación. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y mantiene la atención puesta en la salud del hombre herido y en las circunstancias que llevaron a este siniestro.