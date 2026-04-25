Guaymallén lidera precios y crece con inversión

Guaymallen

Guaymallén atraviesa un momento clave. Un informe de abril de 2026 confirma que el departamento lidera el crecimiento inmobiliario del Gran Mendoza. Aumentaron los alquileres, la inversión privada y la demanda habitacional. El fenómeno responde a incentivos fiscales, obras en marcha y nuevos desarrollos que cambian el mapa urbano.

Un cambio que se ve en los precios

El dato más llamativo está en los alquileres. Por primera vez, Guaymallén registra el valor promedio más alto del área metropolitana: $630.000 mensuales. Supera a Godoy Cruz y también a la Ciudad de Mendoza. No es solo un número. Es una señal clara de cambio en la dinámica urbana.

Este crecimiento no aparece aislado. El departamento también lidera el aumento de casas en venta, con una suba superior al 5%. En alquileres, se posiciona entre los mercados más activos, concentrando cerca del 18% de la demanda total. La oferta crece, pero también lo hace el interés por vivir en la zona.

Guaymallén

Menos trabas, más obras

Detrás de estos números hay decisiones concretas. Una de las más importantes fue la implementación del programa Aforo Cero. Esta medida eliminó costos municipales para nuevas obras y facilitó el inicio de construcciones.

El impacto fue inmediato. En mayo de 2025 se registraban poco más de 8.000 metros cuadrados de permisos de obra. Un mes después, esa cifra superó los 40.000. Es un salto cercano al 400% en apenas semanas. La tendencia no se frenó. A lo largo del año, se consolidó con más de 250.000 metros cuadrados proyectados, duplicando el promedio histórico reciente.

Este crecimiento sostenido refleja un cambio en la forma de gestionar el desarrollo urbano. Menos burocracia, más agilidad. Y una respuesta rápida del sector privado.

Inversiones que transforman el territorio

El avance también se explica por el volumen de inversión. Desde fines de 2024, Guaymallén acumuló proyectos privados por más de 500 millones de dólares. No son anuncios. Son desarrollos en ejecución o próximos a inaugurarse.

Entre los más visibles aparece el Circuito Strip Center, con locales comerciales y generación de empleo. También se destacan proyectos residenciales en Dorrego, con torres modernas, espacios verdes y servicios integrados. En Villa Nueva, nuevos edificios suman departamentos, amenities y centros comerciales.

A esto se agregan complejos mixtos con oficinas, locales, gastronomía y servicios. Algunos incluyen centros logísticos, hipermercados y espacios de salud. El crecimiento no se concentra en un solo punto. Se distribuye en distintos sectores del departamento, desde zonas tradicionales hasta áreas en expansión.

Más movimiento, más empleo

El desarrollo inmobiliario arrastra a otros sectores. La construcción, el comercio, la gastronomía y los servicios se benefician de este impulso. Cada nuevo proyecto genera empleo directo e indirecto. También mejora la infraestructura y la oferta urbana.

El crecimiento viene acompañado por obras públicas. Se trabaja en urbanización, movilidad y servicios básicos. El objetivo es sostener el ritmo sin perder orden. La planificación busca absorber la demanda y evitar desequilibrios.

Este proceso redefine el perfil económico del departamento. Deja de ser solo un espacio residencial para convertirse en un centro activo, con múltiples funciones y oportunidades.

Nuevas decisiones de vida

Los cambios también se reflejan en las elecciones de las personas. Cada vez más mendocinos eligen Guaymallén para vivir. Influyen los precios, pero también la oferta, la ubicación y los servicios disponibles.

El informe lo resume con claridad: el departamento atrae a la clase media con una oferta sostenida y en crecimiento. La combinación de viviendas, comercios y espacios urbanos genera un entorno atractivo para distintos perfiles.

Además, la cercanía con el centro y la conectividad facilitan el día a día. Esto refuerza su posición dentro del Gran Mendoza.

Un nuevo centro urbano en formación

Los indicadores muestran algo más profundo que una suba de precios. Hablan de una transformación estructural. Guaymallén empieza a consolidarse como una nueva centralidad urbana.

La estrategia combina incentivos fiscales, trámites simplificados y promoción de inversiones. El resultado es un entorno dinámico, con proyectos en marcha y perspectivas de crecimiento.

El dato final es contundente. Marca un cambio en las preferencias y en la forma en que se distribuye el desarrollo urbano en la región.