Choque entre motos deja tres jóvenes heridos

Choche entre motos en Las Heras (Mendoza)

Tres jóvenes resultaron heridos tras un choque entre dos motocicletas en Las Heras en la provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en una esquina transitada y dejó a dos conductores con lesiones graves. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de ciudad de Mendoza, mientras que un acompañante fue derivado a otro centro de salud.

El choque en la esquina

El hecho se registró en la intersección de Salvador Civit y Liniers. Según las primeras informaciones, una motocicleta Honda Wave 110 cc circulaba de norte a sur por calle Emilio Civit. Al mismo tiempo, una Zanella 110 cc avanzaba de oeste a este por Liniers.

En ese punto, ambos vehículos colisionaron. El impacto fue fuerte. La escena generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por la zona. La esquina quedó rápidamente rodeada por personal policial y equipos de emergencia.

Tres jóvenes involucrados

En la motocicleta Zanella viajaban dos personas. El conductor, de 21 años, y su acompañante, también de 21. En la otra moto iba un joven de 22 años, quien manejaba la Honda Wave.

Tras el impacto, los tres quedaron tendidos con distintas lesiones. Los conductores fueron los más afectados. Presentaban politraumatismos graves, por lo que se activó un traslado urgente al Hospital Central.

El acompañante, en tanto, sufrió politraumatismos moderados. Fue derivado a la Clínica Santa María para una mejor atención. En todos los casos, la asistencia fue inmediata.

Asistencia y operativo

Al lugar acudieron efectivos policiales y profesionales de salud. La prioridad fue estabilizar a los heridos. Se trabajó con rapidez para garantizar los traslados y liberar la zona.

El operativo incluyó el corte momentáneo del tránsito. Esto permitió el ingreso de ambulancias y el trabajo de los peritos. La escena fue preservada para avanzar con las investigaciones.

Cada detalle fue registrado. La posición de los vehículos, las marcas en el asfalto y los testimonios serán claves para entender cómo ocurrió el choque.

Qué se investiga

La Oficina Fiscal de Las Heras tomó intervención en el caso. El objetivo es determinar la mecánica del siniestro. Se busca establecer si alguno de los conductores no respetó prioridades de paso o si hubo otros factores involucrados.

Las intersecciones son puntos críticos en el tránsito urbano. La combinación de velocidad, distracciones o errores de cálculo puede derivar en impactos como este. Por eso, los peritajes serán fundamentales.

También se evaluarán las condiciones de las motos y el entorno. La visibilidad, el estado de la calle y la señalización son elementos que pueden influir en este tipo de hechos.

Una realidad que preocupa

Los siniestros con motocicletas son frecuentes en el Gran Mendoza. La exposición directa al impacto aumenta el riesgo de lesiones graves. En especial cuando se trata de choques en esquinas o cruces.

Este caso vuelve a poner el foco en la seguridad vial. La convivencia entre motos, autos y peatones requiere atención constante. Cada maniobra cuenta. Cada decisión también.

Mientras avanza la investigación, la atención está puesta en la evolución de los heridos. Las próximas horas serán claves para conocer su estado de salud y avanzar en la reconstrucción del hecho.