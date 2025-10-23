Video: Trasladan herido del accidente en RN7 al Hospital Central

Sarmiento un hacedor de la vitivinicultura
Sarmiento impulsó la vitivinicultura argentina al introducir cepas europeas, como el Malbec, y crear la Quinta Agronómica de Mendoza con Michel Aimé Pouget.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de MendozaVideos23/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Una automóvil con tres ocupantes se dirigía hacia el Oeste en RN 7 de los cuales dos resultaron gravemente heridos y uno de ellos fue trasladado en helicóptero al hospital Central de la ciudad de Mendoza.
La ruta se encuentra cortada momentáneamente a la altura del km 1148-1158, zona del Túnel de Las Cortaderas.
El método utilizado durante el proceso fue el de condicionamiento operante con refuerzo positivo, una técnica ética que promueve la cooperación voluntaria del animal sin recurrir a la fuerza ni al castigo.
A pura emoción se presentó el equipo que representará Argentina en la competición mundial en Pamplona, un nuevo hito para el deporte inclusivo nacional.
La historia del 2 de abril contada por su maestra en primer grado, despertó el amor por Malvinas, él mantiene viva la memoria de quienes dieron la vida por la Patria
Turistas brasileros recorren pedaleando la ciudad, los cerros, bodegas y montaña. Serán cinco días entre viñedos y paisajes mendocinos soñados
La reinserción se concretó este viernes en Mar del Plata, gracias a un operativo coordinado entre especialistas, la Ciudad de Mendoza.
Dejó como saldo 9 personas heridas de distinta consideración y 5 autos dañados. Una mujer salvó milagrosamente su vida cuando vió venir el bólido.
Lo que dejó la 49na Edición de la Vuelta de Mendoza. Emoción, pasión, garra, resistencia y paisajes soñados a lo largo de todas las etapas en distintos departamentos mendocinos
La iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama en San Juan. Durante todo el mes, la Unidad de Mama realiza estudios gratuitos y sin turno previo.
El gobernador Poggi encabezó la apertura del Parque Renovable Híbrido Solar y Eólico “Toro Negro”, el primero de su tipo en la Argentina, un hito en energía sustentable.
El Tribunal Oral N° 4 de Lomas de Zamora absolvió al exfutbolista de Boca tras el retiro de la acusación por parte de la denunciante.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
Hasta el 31 de octubre, el hospital ofrece mamografías gratuitas con agenda abierta, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 18.30.