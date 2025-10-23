Paso Cristo Redentor Habilitado

Video: Trasladan herido del accidente en RN7 al Hospital Central

Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza

23/10/2025

WhatsApp Image 2025-10-23 at 2.40Una automóvil con tres ocupantes se dirigía  hacia el Oeste en RN 7 de los cuales dos resultaron gravemente heridos y uno de ellos fue trasladado en helicóptero al hospital Central de la ciudad de Mendoza.

accidente montaña 23102025Grave choque en un túnel del paso Cristo Redentor

La ruta se encuentra cortada momentáneamente a la altura del km 1148-1158, zona del Túnel de Las Cortaderas.

