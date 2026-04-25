Rescate en helicóptero salva a motociclista herido

Traslado aereo sanitario en plena cordillera

Un motociclista de 33 años fue rescatado en helicóptero tras sufrir un accidente en la Ruta 149, en la cordillera de los Andes. El hecho ocurrió en un tramo de ripio, cerca del límite entre Mendoza y San Juan. La víctima presentaba heridas graves y fue trasladada al Hospital Central.

Un llamado desde la montaña

El alerta llegó cerca de las 17.02 horas, cuando se informó sobre un accidente en una zona de difícil acceso. El lugar está a unos 20 kilómetros de asfalto desde Uspallata y otros 45 kilómetros de camino de ripio. Es un sector aislado, con poca circulación y condiciones exigentes.

Personal policial se desplazó hasta el sitio y confirmó la situación. Encontraron a un hombre herido, con pérdida de conocimiento. También presentaba fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo. El estado era delicado y requería atención inmediata.

La clave: el rescate aéreo

Ante la gravedad del cuadro, se activó el protocolo de emergencia. Se solicitó la intervención del helicóptero sanitario y policial HALCÓN II. Este tipo de recurso es fundamental en zonas donde el acceso por tierra es lento o imposible.

El operativo se realizó en condiciones complejas. La geografía de la cordillera, el camino de ripio y la distancia complican cualquier traslado. El helicóptero permitió reducir los tiempos y asegurar una evacuación rápida.

El equipo logró estabilizar al herido y subirlo a la aeronave. Desde allí, inició el traslado directo hacia la Ciudad de Mendoza. Cada minuto fue clave en el proceso.

Traslado al centro de referencia

El destino fue el Hospital Central, el principal centro de alta complejidad de la provincia. Allí ingresan la mayoría de los casos graves provenientes de distintos puntos de Mendoza. El motociclista fue recibido por un equipo médico preparado para este tipo de emergencias.

El hospital cuenta con guardia activa las 24 horas, unidades de terapia intensiva y quirófanos equipados para intervenciones complejas. Esto permite atender rápidamente a pacientes con traumatismos severos, como en este caso.

Por qué el Hospital Central

El Hospital Central es el eje del sistema de emergencias de Mendoza. Recibe pacientes de toda la provincia, especialmente cuando hay lesiones graves o riesgo de vida. Su capacidad técnica y humana lo convierte en un punto clave.

Una de sus ventajas más importantes es el helipuerto propio. Esto facilita el traslado aéreo directo desde zonas alejadas, como la cordillera. En operativos como este, evita demoras y mejora las chances de atención oportuna.

Además, concentra especialistas en distintas áreas médicas. Desde traumatología hasta terapia intensiva. Esta combinación permite abordar casos complejos en un solo lugar, sin necesidad de derivaciones adicionales.

Un operativo que muestra el sistema en acción

El rescate refleja la coordinación entre distintas áreas. Policía, personal de salud y equipos aéreos trabajaron de forma conjunta. El objetivo fue claro: llegar rápido, estabilizar al paciente y trasladarlo sin demoras.

También deja en evidencia los riesgos de circular por rutas de montaña, sobre todo en tramos de ripio. Las condiciones del terreno, la distancia y la falta de asistencia inmediata pueden complicar cualquier accidente.

Mientras el motociclista continúa internado, el caso muestra cómo funciona la respuesta ante emergencias médicas en lugares extremos. La rapidez, la tecnología y la coordinación fueron claves para darle una oportunidad de atención a tiempo.