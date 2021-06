Guaymallén rindió homenaje a Belgrano creador de la Bandera Argentina

Con motivo de celebrar el dia de la Bandera Argentina, se realizaron dos intervenciones artísticas en el departamento de Guaymallén (Mendoza). Junto a una imponente bandera argentina de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén ahi el tenor Marcelo Zelada y la soprano Jimena Semiz entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de Aurora en el Boulevard Pérez Cuesta.

Más tarde, en el patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping, brindaron un repertorio de música clásica para todos los presentes. Esta actividad estuvo enmarcada en el ciclo Guaymallén Vive Cultura, que propone combinar lo mejor de diferentes géneros musicales a través de pequeñas presentaciones en establecimientos comerciales, locales gastronómicos, bodegas y espacios públicos.

«Sublime enseña de libertad y honor»

Un 20 de junio de 1820 murió el general y abogado Manuel Belgrano, el prócer que le dió identidad al pueblo argentino creando la bandera nacional celeste y blanca.

Para Belgrano, la agricultura era “el verdadero destino del hombre”, de allí que “toda prosperidad que no está fundada en la agricultura es precaria; tota riqueza que no tiene su origen en el suelo es incierta”. Por ello proponía la enseñanza de técnicas de cultivo, la entrega de herramientas y crédito para los agricultores y, fundamentalmente, de que la tierra sea para quien la trabaje: “Es muy sabido –decía- que no ha habido quien piense en la felicidad del género humano que no haya traído a consideración la importancia de que todo hombre sea un propietario para que se valga a sí mismo y a la sociedad”, por lo que “se ha declamado tan altamente a fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos”.

Con relación a la libertad de comercio, Belgrano la entendía como esencial para el progreso, aunque vivía en una región donde imperaba el monopolio, esto es el sistema que obligaba a comerciar con España sin poder hacerlo directamente con países extranjeros. De allí su propuesta de que “no se impida el comercio exterior de los frutos porque según es la extracción así es la reproducción y el aumento de la agricultura”. Y también de que “se dé entera libertad al comercio pues la policía del comercio interior y exterior más segura, exacta y provechosa a la Nación y al Estado consiste en la plena libertad de concurrencia”.