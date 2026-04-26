Incendio en Guaymallén: familia escapó por el techo

Hospital Central Mendoza foto ilustrativa

Un incendio en una vivienda de Guaymallén obligó a una familia a escapar por el techo para salvarse. El hecho ocurrió durante la madrugada. Cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo y fueron trasladadas al Hospital Central tras la intervención de bomberos y equipos de emergencia.

Una madrugada de tensión

El episodio se registró cerca de las 3.45 en una casa ubicada en calle Tucumán al 800. Todo comenzó con llamados a la línea de emergencias que alertaban sobre un incendio en el interior de una vivienda.

Cuando el personal llegó al lugar, encontró una escena crítica. Las llamas ya habían avanzado y los ocupantes no podían salir por la puerta principal. Ante esa situación, tomaron una decisión clave: subieron al techo para ponerse a resguardo.

Esa acción permitió que evitaran una exposición directa al fuego. Sin embargo, el humo ya había invadido gran parte del inmueble.

El rescate y la asistencia

En el lugar trabajaron varias dotaciones. Intervinieron Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Guaymallen, Defensa Civil y personal policial. El objetivo fue controlar el incendio y asistir a las personas afectadas.

Los equipos lograron sofocar las llamas tras un operativo coordinado. Mientras tanto, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) evaluaron a los ocupantes.

El diagnóstico fue claro: todos presentaban inhalación de dióxido de carbono. Se trata de una de las consecuencias más comunes en incendios, ya que el humo puede ser más peligroso que el fuego en sí.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central para una mejor atención. Entre ellas se encontraban tres personas adultas, de 49, 21 y 24 años, y un menor de 14 años.

El peligro del humo

En incendios domiciliarios, el humo representa uno de los mayores riesgos. Puede afectar la respiración en pocos minutos. Incluso sin contacto directo con las llamas, la inhalación de gases puede provocar cuadros graves.

Por eso, la evacuación rápida es clave. En este caso, la salida por el techo fue una decisión que permitió ganar tiempo hasta la llegada de los equipos de rescate.

Los profesionales de salud actúan de inmediato en estos casos. Evalúan signos vitales, nivel de oxígeno y posibles complicaciones. El traslado a un centro de mayor complejidad permite un seguimiento más completo.

Investigación en curso

Las causas del incendio aún no están determinadas. La Oficina Fiscal de Guaymallén tomó intervención y dispuso las medidas correspondientes para avanzar en la investigación.

Se analizarán distintos factores. Entre ellos, el estado de las instalaciones eléctricas, posibles fallas en artefactos o cualquier elemento que haya podido iniciar el fuego.

También se realizarán peritajes en el lugar para reconstruir cómo se propagaron las llamas. Estos estudios son fundamentales para entender el origen del incendio y prevenir hechos similares.

Un hecho que pudo ser peor

El episodio generó preocupación, pero también dejó un dato importante: no hubo víctimas fatales. La rápida reacción de los ocupantes y la intervención de los equipos de emergencia fueron claves.

El trabajo coordinado entre bomberos, personal de salud y fuerzas de seguridad permitió controlar la situación y asistir a los afectados en pocos minutos.

Mientras la investigación avanza, el caso recuerda la importancia de actuar con rapidez ante emergencias y de contar con sistemas de alerta que permitan una respuesta inmediata.

La familia continúa bajo observación médica, mientras se evalúan los daños materiales en la vivienda y se determinan las causas del incendio.