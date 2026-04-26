Paliza de la Lepra al Lobo en el clásico mendocino

Pitó el árbitro Falcón Pérez, el saque de inicio para Gimnasia, pelota al área y a los pocos segundos el cabezazo de Armoa de pique al suelo decia que el Lobo ganaba 1 a 0 ante el estupor de muchos hinchas (solo el público local) ni siquiera habian empezando a sentarse en la tribuna y la platea.

Fue el mejor momento para el conjunto mensana que pareció adueñarse de las acciones tras el golpe que realmente sintió el Azul de verse en desventaja con un gol "desde los camarines" pero a medida que la Lepra empezó a tranquilizarse se vio la jerarquía de un platel riquísimo, a nadie le extrañó el empate.

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Superclásico

Ello ocurrió pasado el primer cuarto de hora a travé de un cabezazo de Stúder (el defensor azul y Módica delantero blanquinegro) pudieron haberse ido expulsados por un fuerte encontronazo, el árbitro les perdonó la vida, empatado en uno se fueron a los vestuarios pero ya se lo veía mejor parado a Independiente.

Es lo que ocurrió en la segunda parte, cada avance azul era como una puñalada, mas despues de la expulsión de Saavedra, Gimnasia aguantaba con 11, pero ya con un hombre menos fue una tarea imposible y comenzaron a llegar los goles hasta esta goleada sin precedentes, 5 a 1 que será inolvidable.

Queda una fecha para el final del Apertura, mientras Independiente Rivadavia jugará en Mar del Plata con Aldosivi y Gimnasia y Esgrima en Mendoza con Defensa y Justicia, son los partidos correspondientes a la fecha que no se jugó por el paro de la AFA. La Lepra ya está clasicado para jugar los play off.

Pero el próximo encuentro (para seguir la fiesta) de Independiente Rivadavia será el próximo jueves también en el Bautista Gargantini cuando reciba a La Guaira por Copa Libertadores de América, la lepra lidera su grupo (tambien en el futbol argentino) y un triunfo ante los venezolanos le otorgaría el pase a la segunda fase de la copa, habiendo jugado la mitad de los partidos en el grupo. Año inolvidable para Independiente.

Síntesis

Independiente Rivadavia (5):

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheiko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Rodrigo Atencio por Matías Fernández y Juan Manuel Elordi por Bonifacio, Gonzalo Ríos por Arce, Victorio Ramis por Sartori y Leonel Bucca por Bottari.

Gimnasia y Esgrima (1):

César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini, Esteban Fernández; Blas Armoa. DT: Darío Franco. / Cambios: Brian Ferreyra por Fernández y Nahuel Barboza por Antonini, Matías Recalde por Armoa y Luciano Paredes por Cortez, Ulises Sánchez por Módica.

Goles: PT: 35seg Armoa (GyE), 18: Studer (IR). / ST 5: Sartori (IR), 25: Arce (IR), 34: Costa (IR), 40′: Bucca (IR)

Árbitro: Yael Falcón Pérez/ Expulsado: Saavedra (GyE)

Estadio: Bautista Gargantini