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Ni Fadep ni San Martín levantan cabeza en el Federal

El Cóndor volvió a perder y el Chacarero empató de local, mala tarde cuyana ya que en San Luis Juventud Unida perdió el invicto y la punta. 
Deportes26/04/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

Torneo Federal A

Resultados 6ta fecha 

San Martín 0- Costa Brava 0

Cipolletti 2 (Peralta, Aeedo) -  Fadep 1 (Klusener)

Juventud Unida 1 (Donato) - Argentino de Monte Maiz (Sarmiento, Bianchetti)

Atenas de Rio Cuarto - Deportivo Rinón (comenzaaa a las 19horas)

libre: Huracán Las Heras 

Posiciones 

Cipolletti 11, Juventud Unida 9, Atenas y Costa Brava 7, Argentino y Huracán, Rincón y  San Martin 5, Fadep 2.

Federal A, Fadep, Cipolletti
Federal A, Fadep, Cipolletti

Próxima fecha 

Argentino de Monte Maiz - Cipolletti de Rio Negro

Fadep Fundación Amigos - Atenas de Rio Cuarto 

Deportivo Rincón - Atlético San Martín  

Costa Brava - Huracán Las Heras

libre: Juventud Unida-Universitario de San Luis  

Federal A, San Martin, Huracán LHEn duelo mendocino Huracán le ganó a San Martin

Síntesis 

Atlético Club San Martín: 0

Leandro Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Rafael Ferro, Juan Mazzolo; Leandro Barrera, Agustín Ferro. DT: Christian Corrales./Cambios: Diego González x R. Ferro, Matías Contreras, Facundo Britos y Ricardo Herensperger x Bernabé, Barrera y Décimo, Enzo Tejada x Mazzolo.

Costa Brava: 0

Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra; Francisco Gutiérrez, Ezequiel Riera. DT: Rodrigo Villalonga/ Cambios: Agustín López y Leonel Segovia x Rivadeneira y Gómez, Joaquín Arce x Ibarra, Brian Noriega x Riera.

Árbitro: José Manuel Díaz

Estadio: Libertador General San Martín

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