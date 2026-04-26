Ni Fadep ni San Martín levantan cabeza en el Federal
Torneo Federal A
Resultados 6ta fecha
San Martín 0- Costa Brava 0
Cipolletti 2 (Peralta, Aeedo) - Fadep 1 (Klusener)
Juventud Unida 1 (Donato) - Argentino de Monte Maiz (Sarmiento, Bianchetti)
Atenas de Rio Cuarto - Deportivo Rinón (comenzaaa a las 19horas)
libre: Huracán Las Heras
Posiciones
Cipolletti 11, Juventud Unida 9, Atenas y Costa Brava 7, Argentino y Huracán, Rincón y San Martin 5, Fadep 2.
Próxima fecha
Argentino de Monte Maiz - Cipolletti de Rio Negro
Fadep Fundación Amigos - Atenas de Rio Cuarto
Deportivo Rincón - Atlético San Martín
Costa Brava - Huracán Las Heras
libre: Juventud Unida-Universitario de San Luis
Síntesis
Atlético Club San Martín: 0
Leandro Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Rafael Ferro, Juan Mazzolo; Leandro Barrera, Agustín Ferro. DT: Christian Corrales./Cambios: Diego González x R. Ferro, Matías Contreras, Facundo Britos y Ricardo Herensperger x Bernabé, Barrera y Décimo, Enzo Tejada x Mazzolo.
Costa Brava: 0
Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Tiago Gómez, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra; Francisco Gutiérrez, Ezequiel Riera. DT: Rodrigo Villalonga/ Cambios: Agustín López y Leonel Segovia x Rivadeneira y Gómez, Joaquín Arce x Ibarra, Brian Noriega x Riera.
Árbitro: José Manuel Díaz
Estadio: Libertador General San Martín