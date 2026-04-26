Maipú le ganó a Almagro y salió del fondo

Nadie puede objetar el triunfo de Maipú sobre Almagro, lo que si hizo sufrir mucho a sus hinchas, fue dueño absoluto del juego pero el gol se demoraba en llegar, a solo 7 minutos del final del primer parcial apareció Gobetto como para poner algo de justicia en el marcador, Maipú fue mucho mas que el 1-0 sobre el Tricolor

El arquero Gonzalez era la figura del equipo de José Ingenieros hasta que en una muy buena jugada colectiva en la que participaron Bonfiglio y Saccone le permiteron a Gobetto ( o Gol-Beto) como lo bautizó un relator radial estableció el uno a cero con sabor a poco, pero era ventaja al fin para el Cruzado.

Deportivo Maipú, Club Almagro

Maipú le ganó a Colegiales en casa y empató con Patronato en Paraná, ahora con esta victoria suma 11 puntos, debajo suyo deja a Chacarita y Agropecuario mismos puntos pero mejor diferencia de gol para Maipú, Güemes y Patronato con 10, Colegiales 9 y Almagro 8, de todas maneras muy juntitos todos.

Ahora para Maipú le vienen dos partidos como visitante, primero con Gimnasia y Esgrima de Jujuy y despues con Témperley. la recuperación del botellero deberá verse ahora con dos partidos afuera y con equipos connn aspiraciones en la tabla de arriba, los jujeños son líderes y el Gasolero está 6to en la tabla.