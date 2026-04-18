En un muy mal partido Patronato y Maipú empataron sin goles

Deportivo Maipú, Patronato de Paraná

El punto les sirve a los dos, por ahora están fuera de la zona de descenso y no es poco, pero tendrán que trabajar y mucho si no quieren pelear en la tabla de abajo, donde un tropezón los puede bajar rápidamente, Patronato ahora suma 9 puntos y Maipú 8, pero por diferencia de gol con otros tres equipos y Colegiales 7.

El dueño se casa (se fue el Yaggy Darío Forestello y despues del interinato de Candia este quedó confirmado oficialmente como nuevo DT), fue mejor en la primera etapa, no obstante ello la más clara fue para el Deportivo Maipú con un muy fuerte remate de Vera que pudo rechazar el arquero paranaense.

No varió en demasía el trámite en la etapa complementaria, siempre más cerca Patronato, pero pudo ser victoria cruzada en los minutos finales con jugada de pelota detenida el cabezazo de Giaccone pedía fondo de red pero lo evitó el arquero Sosa rechazando y tambien el remate de Bonfigli en el rebote.

En la próxima fecha, el Deportivo Maipú será local de Almagro en el Omar Higinio Sperdutti. La fecha siguiente viajará al norte del pais donde lo espera Gimnasia y Esgrima en la tacita de plata.

Síntesis:

Patronato: 0

Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT: Marcelo Candia./ Cambios: Santiago Piccioni x Meritello, Renzo Reynaga x Attis, Hernán Rivero x Soldano, Marcos Enrique x Picco, Juan Barinaga x Cortés.

Deportivo Maipú: 0

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Julián Vera, Franco Saccone; Marcelo Eggel y Felipe Rivarola. DT: Mariano Echeverría./ Cambios: Juan Giacone x Rivarola, Matías Viguet x Saccone, Santiago Paulini x Mansilla.

Árbitro: Nahuel Viñas.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.