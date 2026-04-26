A Godoy Cruz le faltó audacia para ganarlo

A cualquier hincha de Godoy Cruz si le preguntaban si firmaba un empate jugando en Santa Fe con Colón "agarraba viaje", y es más, aun teniendo el "diario del lunes" lo mismo el punto de visitante sigue siendo valioso, pero pudieron ser 3 los puntos que viajaran a Mendoza y a nadie le hubiera sorprendido.

En un partido parejo, le expulsión de Godoy en el sabalero fue un quiebre en el partido, con uno más durante la segunda mitad del primer tiempo y todo el segundo le daban la posibilidad a los mendocinos de ir a buscar el gol que hiciera la diferencia, pero no fue asi, aún con uno menos, Colón le puso mas ganas.

Godoy Cruz, Colón

Un triunfo tombino le hubiera posibilitado despojar a Colón del segundo puesto y quedar a 3 del líder Deportivo Morón, que además de quedar a 3 puntos lo recibe el domingo que viene en Mendoza y de vencer al Gallito quedar primeros en la tabla con su vencido pero nada de eso ocurrió, se perdió una gran chance.

Godoy Cruz quedó ahora en el sexto lugar con 15 puntos y por ahora dentro del Octogonal, Morón 20, Colon 18, Los Andes y Bolivar 16, Madryn y el Tomba 15 (mejor diferencia de gol para los patagonicos), Defensore de Belgrano y Racing de Córdoba 14.

Síntesis

Colón (0):

Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Federico Rassmusen, Facundo Castet ; Federico Lértora, Agustín Toledo, Ignacio Antonio, Matías Godoy, Ignacio Lago, Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán./Cambios: Sebastián Olmedo por Lértora, Zahir Ibarra por Toledo.