San Luis: más de 70 mil en Juegos Intercolegiales

Intercolegiales crecen y suman récord de alumnos

Los Juegos Intercolegiales de San Luis alcanzaron en 2026 un total de 70.065 estudiantes inscriptos. El número marca un crecimiento sostenido respecto al año anterior. La propuesta incluye más disciplinas y llega a casi todas las escuelas de la provincia, consolidándose como una de las iniciativas educativas más convocantes.

Un crecimiento que se mantiene

La cifra representa un aumento del 3,04% en comparación con 2025. En ese entonces, se habían registrado 68.000 participantes. El incremento de más de 2.000 alumnos confirma una tendencia positiva.

No se trata de un hecho aislado. Los números muestran un crecimiento constante en cada edición. Esto refleja una mayor participación de la comunidad educativa y una organización que logra sostener el programa en el tiempo.



Participación en todos los niveles

El nivel Primario concentra la mayor cantidad de inscriptos. Allí participan 47.965 alumnos en modalidad recreativa. El objetivo es fomentar el juego y la actividad física desde edades tempranas.

En el nivel Secundario, la propuesta es competitiva. Se registraron 22.100 estudiantes. Esta etapa permite profundizar la práctica deportiva y sostener el interés a lo largo de los años.

La combinación de ambos niveles asegura continuidad. Los estudiantes pueden iniciarse y luego seguir participando en instancias más exigentes.

Intercolegiales crecen y suman récord de alumnos

Presencia en toda la provincia de San Luis

Uno de los datos más destacados es la participación institucional. De 595 establecimientos educativos, 587 se sumaron al programa. Esto representa un 98,66% de adhesión.

En términos concretos, hay más de 2.700 equipos inscriptos. Participan escuelas de zonas urbanas y rurales. Esto garantiza una cobertura territorial amplia.

El programa logra llegar a distintos puntos de la provincia. Esto facilita el acceso y promueve la inclusión.

Nuevas disciplinas

La edición 2026 incorpora novedades importantes. El atletismo vuelve después de siete años. En esta disciplina se inscribieron 3.900 alumnos. Las actividades comenzarán el 12 de mayo en Quines.

También se suma la natación, que debuta con 500 participantes. Estas incorporaciones responden a pedidos de la comunidad educativa. Además, amplían las opciones disponibles.

Las nuevas disciplinas permiten sumar más estudiantes. También ofrecen alternativas para distintos intereses.



Deportes más elegidos

Entre las disciplinas colectivas, el vóley lidera la preferencia. Supera al fútbol por más de 100 equipos. Este dato muestra un cambio en las elecciones deportivas dentro de las escuelas.

El programa incluye distintas propuestas. Esto permite que cada estudiante encuentre una actividad acorde a sus intereses. También favorece la diversidad en la práctica deportiva.

Inclusión y accesibilidad

El atletismo tendrá 11 encuentros a lo largo del año. Incluye modalidades convencionales y adaptadas. Esto refuerza una mirada inclusiva.

La propuesta busca integrar a todos los estudiantes. Se promueve la participación sin importar condiciones físicas o contextos. La inclusión es uno de los ejes del programa.

Intercolegiales crecen y suman récord de alumnos

Trabajo en red

El crecimiento también se apoya en acuerdos institucionales. Participan organismos educativos y profesionales del deporte. Entre ellos, institutos de formación docente y entidades vinculadas a la educación física.

Estas alianzas fortalecen la organización. También aportan recursos y conocimientos. El trabajo conjunto permite mejorar la calidad del programa.

Un programa consolidado

Los Juegos Intercolegiales siguen creciendo año a año. La alta participación y la expansión territorial lo confirman. La propuesta combina deporte, educación e integración.

El impacto se ve en miles de estudiantes. La iniciativa promueve hábitos saludables y espacios de encuentro. Con nuevas disciplinas y mayor alcance, el programa continúa consolidándose en toda la provincia.