El clásico mendocino del Parque al Aeropuerto

Liga Mendocina de Fútbol. Capítulo 4



Andes Talleres 2 (Baldacini, Sanfilippo)

Rodeo del Medio 0

Godoy Cruz 1 (García)

CEC 1 (Moyano)

Algarrobal 0

Argentino 4 (Lucero, Periale, Chacón, Trippi)

FADEP 5 (Dellarrolle, Pérez, Miranda, Viscarra, Moyano)

Huracán Las Heras 0

Boca Juniors 2 (Vallejo, Vedia)

Fray Luis Beltrán 1 (Signorelli)

Gimnasia 1 (Marchiori)

Independiente 1 (Reveco)

Guaymallén 4 (Parronchi, Pizarro, Gómez, Robledo)

Lujan 0

Maipu 1 (Muñoz)

San Martín 0

Palmira1 (Amaya)

Academia Chacras 0

Gutierrez 0

Rivadavia 0



1ra B



Universitario 2- Ferroviario 2

Drummond 0- El Porvenir 3

Murialdo 5- Banfield 2

La Gloria 0- Eva Perón 3

AMUF 0- Cicles Lavalle 1



Posiciones:

Zona A: Gutierrez y Maipú 10, Palmira 9, Guaymallén 7, Independiente 6, Gimnasia 5, San Martín 3, Rivadavia 2, Chacras y Luján 1.

Zona B: FADEP 10, Andes Talleres y Boca de Bermejo 9, Argentino 8, Rodeodel Medio 6, Fray Luis Beltrán 5, CEC 4, Algarrobal 3, Godoy Cruz 2, UNCuyo 1, Huracán Las Heras 0.

Primera B

La Gloria 9, Murialdo 8, El Porvenir y Municipal 7, Eva Perón y Lavalle6, Mayor Drummond 4, Banfield 3, Ferroviario 2, Universitario 1. AMUF 0



Próxima fecha:

Beltrán vs Fadep, Huracán vs Algarrobal, Argentino vs Godoy Cruz, CEC vs Andes Talleres, Rodeo del Medio vs UNCuyo, Independiente vs Gutierrez, Rivadavia vs Palmira, Academia Chacras vs Maipu, San Martin vs Guaymallén, Luján vs Gimnasia.

Cicles Lavalle vs La Gloria, Eva Perón vs Leonardo Murialdo, Banfield vs Mayor Drummond, El Porvenir vs Universitario, Ferroviario vs Municipal.