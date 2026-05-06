La apicultura crece como opción productiva en Valle Fértil

La actividad apícola se consolida como una alternativa productiva en Sierras de Chávez, donde familias rurales comenzaron a desarrollar la producción de miel con acompañamiento estatal. La iniciativa ya muestra resultados concretos tras su primera cosecha, en el marco de políticas que promueven el trabajo local y el uso sustentable de los recursos.

Capacitación y trabajo en territorio

El proyecto es impulsado por la Dirección de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A través de talleres prácticos, técnicos apícolas trabajaron junto a pobladores de Valle Fértil en la construcción de colmenas y en la incorporación de conocimientos sobre manejo apícola. Además, se brindó asistencia técnica continua y se aportaron herramientas clave para el desarrollo de la actividad. Este acompañamiento permitió que los productores adquieran habilidades concretas para sostener la producción en el tiempo.

Primeros resultados alentadores

La primera cosecha de miel dejó resultados positivos. En los apiarios El Progreso y El Porvenir se recolectaron 55 y 30 kilogramos respectivamente. Aunque se trata de una etapa inicial, los datos reflejan el potencial productivo de la zona. La miel obtenida podrá destinarse tanto al consumo familiar como a la venta, lo que abre una nueva fuente de ingresos para las familias involucradas.

Producción y cuidado del ambiente

Uno de los ejes centrales del programa es la sustentabilidad. La apicultura se presenta como una actividad que permite generar recursos económicos sin afectar el entorno natural. Por el contrario, contribuye a su preservación. Las abejas cumplen un rol fundamental en la polinización, lo que favorece la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. De este modo, el proyecto combina producción con conservación de los bosques nativos.

Oportunidades para el arraigo rural

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el arraigo en zonas rurales. Al generar nuevas oportunidades laborales, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y evitar el desarraigo. El desarrollo de actividades como la apicultura demuestra que es posible impulsar economías locales sostenibles, aprovechando de manera responsable los recursos naturales y promoviendo un crecimiento equilibrado en el territorio.