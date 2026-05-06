Delfina Dibella sigue haciendo historia en España

Delfina Dibella Latorre se convirtió este fin de semana en la primera ciclista sanjuanina en competir en la Vuelta a España Femenina. La jovencita de 19 años es refuerzo del equipo continental italiano Vini Fantini – BePink.

La edición 2026 de la prestigiosa carrera española inició este domingo 03 y concluirá el próximo sábado 09 de mayo. En total serán 819,5 kilómetros repartidos en siete etapas, todas en formato en línea, donde las dos últimas son catalogadas de alta montaña. El gran final será el ascenso al majestuoso L’Angliru. El pelotón está integrado por 18 equipos y 126 ciclistas inscriptas.

Delfina Dibella, levantando el brazo

La participación para Dibella en la Vuelta es un premio merecido para su corta, pero ascendente carrera. En lo que va del calendario 2026, la sanjuanina terminó 6° entre las sub 23 del Tour El Salvador, 4° en la general de la Vuelta a San Juan Damas, 9° en la contrarreloj individual del Panamericano de Ruta en Colombia y 1° en la contrarreloj individual del Campeonato Argentino de Ruta en Córdoba.

El primer parcial unió a Marín con Salvaterra de Miño en 113,9 kilómetros. La sanjuanina pudo finalizar con la prueba exigente; llegó en la posición 119 a 15 minutos y 36 segundos. La ganadora fue la suiza Noemi Ruegg del EF Education – Oatly, con un tiempo de 2:53:50 segundos. La belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y la alemana Franziska Koch (FDJ United – Suez) completaron el podio.

La segunda etapa se disputó este lunes 04, con partida en Lobios y llegada a San Cibrao das Viñas luego de 109,8 kilómetros. Dibella superó el esfuerzo y llegó a meta en el puesto 120, a 27 minuto y 10 segundos de la ganadora. El triunfo le correspondió a la belga Shari Bossuyt (AG Insurance – Soudal Team) con 2:55:50 de tiempo total. Tras dos etapas, la líder de la general individual es la alemana Franziska Koch del equipo FDJ United – Suez (5:49:24 segundos).

3ra Etapa

Dibella corriendo para el equipo Vini Fantini, finalizó este martes en la posición 118°, a 14 minutos y 3 segundos de la ganadora. Afrontó una jornada dura, en la que el desgaste acumulado y la velocidad del pelotón principal pusieron a prueba su resistencia. Aun así, la argentina logró mantenerse en carrera y completar el recorrido, sumando experiencia en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

La acción continuará este miércoles con la cuarta etapa, que unirá Monforte de Lemos con Antas de Ulla a lo largo de 115,6 kilómetros. El recorrido incluirá dos ascensos puntuables que podrían empezar a generar diferencias importantes en la general, antes de la llegada de los tramos de alta montaña. Para Delfina Dibella, será una nueva oportunidad de seguir creciendo y consolidándose en el exigente pelotón internacional.

La competencia finalizará el domingo después de haber recorrido 819,5 kilómetros distribuidos en siete etapas, todas en formato de pelotón. Las jornadas finales prometen ser decisivas, con tramos de alta montaña que incluyen el exigente ascenso al L’Angliru, uno de los ascensos más duros del ciclismo mundial. En total, participan 18 equipos y 126 ciclistas.

Tiempo de San Juan y Diario de Cuyo