Delfina Dibella correrá en la Vuelta a España

El ciclismo argentino tendrá un hecho histórico en el máximo nivel internacional: Delfina Dibella será la primera representante nacional en competir en La Vuelta Femenina, una de las pruebas más importantes del calendario mundial.

Con apenas 19 años, la ciclista sanjuanina sigue dando pasos firmes en su carrera y hará su debut en la élite con el equipo italiano Vini Fantini – Be Pink, enfrentándose a las mejores del mundo en una competencia de primer nivel.

Dibella llega a esta oportunidad con un recorrido deportivo más que destacado. Fue campeona nacional de contrarreloj individual Sub 23, subcampeona argentina de ruta en la misma categoría y logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Además, representó al país en Campeonatos Mundiales y obtuvo un meritorio cuarto puesto en la Vuelta a San Juan.

Ciclismo, Delfina Dibella

Su presencia en La Vuelta no solo marca un logro personal, sino también un paso significativo para el ciclismo femenino argentino, que continúa ganando terreno y visibilidad en el plano internacional.

Con talento, proyección y una carrera en pleno ascenso, Dibella se prepara para escribir una nueva página en la historia del deporte nacional.

De Argentina al mundo ¡Delfina Dibella hace camino al pedalear!""¡ La bandera argentina vuelve a flamear en las grandes ligas del ciclismo!" Historia Pura! Delfina Dibella: La Primera Argentina en el Gran Escenario de la Vuelta a España El ciclismo argentino vive un momento de gloria internacional. La joven escaladora ha dado el salto definitivo al ciclismo de élite al unirse oficialmente a las filas del prestigioso equipo Vini Fantini - BePink. Con este movimiento, Dibella no solo consolida su carrera en Europa, sino que se prepara para romper una barrera histórica: se convertirá en la primera ciclista argentina en competir en la exigente Vuelta a España femenina.Un Salto de Calidad al World Tour Delfina, reconocida por su gran talento en la montaña, vestirá ahora los colores del conjunto italiano, una escuadra con amplia trayectoria en el pelotón internacional. Su incorporación al Vini Fantini - BePink es un testimonio de su crecimiento y de la confianza que los grandes equipos depositan en el talento latinoamericano.Hito Histórico: Su participación en La Vuelta será un antes y un después para el ciclismo femenino en Argentina, abriendo camino a futuras generaciones. Delfina D‎ibella, ciclista sanjuanina Perfil de Escaladora: Su especialidad en los ascensos será clave para enfrentar las duras etapas de montaña que caracterizan a la ronda española.Embajadora Celeste y Blanca: Llevará la bandera argentina a una de las "Grandes Vueltas" del calendario UCI, compitiendo contra las mejores del mundo. Los ciclistas sanjuaninos, Dibella y Kalejman, mundiales Este logro posiciona a Dibella como el máximo referente actual del ciclismo de ruta femenino en el país, demostrando que con esfuerzo y dedicación, los sueños de cruzar el océano y triunfar en las grandes ligas son posibles. ¡Todo un país estará pedaleando junto a ella en cada kilómetro de La Vuelta!

Fuente Mundo Pedal y Ruta Deportiva