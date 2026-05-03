Delfina Dibella correrá en la Vuelta a España
El ciclismo argentino tendrá un hecho histórico en el máximo nivel internacional: Delfina Dibella será la primera representante nacional en competir en La Vuelta Femenina, una de las pruebas más importantes del calendario mundial.
Con apenas 19 años, la ciclista sanjuanina sigue dando pasos firmes en su carrera y hará su debut en la élite con el equipo italiano Vini Fantini – Be Pink, enfrentándose a las mejores del mundo en una competencia de primer nivel.
Dibella llega a esta oportunidad con un recorrido deportivo más que destacado. Fue campeona nacional de contrarreloj individual Sub 23, subcampeona argentina de ruta en la misma categoría y logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Además, representó al país en Campeonatos Mundiales y obtuvo un meritorio cuarto puesto en la Vuelta a San Juan.
Su presencia en La Vuelta no solo marca un logro personal, sino también un paso significativo para el ciclismo femenino argentino, que continúa ganando terreno y visibilidad en el plano internacional.
Con talento, proyección y una carrera en pleno ascenso, Dibella se prepara para escribir una nueva página en la historia del deporte nacional.