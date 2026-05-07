Buscan formar a 10 mil jóvenes en finanzas

Mercado Pago y Junior Achievement

Mercado Pago y Junior Achievement Argentina abrieron la inscripción para la tercera edición de las Olimpíadas de Educación Financiera, una competencia gratuita destinada a estudiantes de entre 15 y 18 años. La iniciativa busca alcanzar a 10 mil jóvenes de escuelas secundarias de todo el país y sumar herramientas sobre manejo del dinero, seguridad digital y toma de decisiones financieras responsables.

Una competencia que combina educación y tecnología

La propuesta está orientada a estudiantes de escuelas con conectividad y combina clases, actividades grupales y desafíos virtuales y presenciales. Los participantes trabajan en equipos junto a docentes y facilitadores para resolver consignas vinculadas a educación financiera y uso seguro de herramientas digitales.

La edición 2026 incorpora una novedad: un tutor de inteligencia artificial que funcionará como apoyo para el aprendizaje durante la competencia. Además, se sumarán actividades pensadas para involucrar a las familias en las conversaciones sobre el manejo del dinero y la planificación financiera cotidiana.

Desde la organización explicaron que el objetivo es acercar contenidos prácticos que puedan aplicarse en situaciones reales, desde el ahorro hasta la prevención de estafas digitales. En las ediciones anteriores participaron más de 12 mil estudiantes de distintas provincias.

Formación para decisiones cotidianas

El gerente senior de sustentabilidad de Mercado Libre, José Ignacio De Carli, destacó que estas iniciativas buscan fortalecer habilidades clave para desenvolverse en el mundo digital y financiero actual. “Queremos que más jóvenes puedan gestionar su dinero con confianza y tomar decisiones informadas”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de Junior Achievement Argentina, Bernardo Brugnoli, remarcó la importancia de llevar estos temas al ámbito escolar. Según indicó, la educación financiera permite que los jóvenes comprendan mejor situaciones que forman parte de la vida diaria y ganen seguridad para enfrentar desafíos futuros.

Datos de las ediciones anteriores muestran el impacto del programa. El 90% de los participantes afirmó haber incorporado conceptos clave sobre finanzas personales y el 80% consideró que esos conocimientos serán útiles para su futuro laboral y personal.

Premios y plazo de inscripción

La competencia finalizará en octubre con un evento de premiación que se realizará en las oficinas de Mercado Libre, en la Ciudad de Buenos Aires. Los tres equipos ganadores recibirán tablets como herramienta de estudio y cada escuela premiada obtendrá 10 computadoras para equipar sus aulas.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 1 de junio de 2026. Las escuelas interesadas pueden anotarse a través del sitio oficial de Junior Achievement Argentina.



La iniciativa vuelve a poner el foco en la necesidad de incorporar educación financiera desde edades tempranas, en un contexto donde las herramientas digitales y las operaciones económicas forman parte de la vida cotidiana de millones de jóvenes argentinos.