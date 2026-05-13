El Hot Sale ya vive la fiebre del Mundial

El inicio del Hot Sale 2026 dejó en claro que el fútbol ya comenzó a mover el consumo en Argentina. Según informó Mercado Libre, durante el primer día del evento crecieron las compras de Smart TVs, figuritas del Mundial y artículos vinculados al entretenimiento en casa, en la previa de una nueva gran cita futbolera internacional.

Smart TVs y figuritas lideran las ventas

En el primer balance del evento, la plataforma señaló que los televisores inteligentes ocuparon gran parte del ranking de productos más vendidos por cantidad de unidades. La tendencia refleja el interés de miles de usuarios por renovar sus equipos para seguir los partidos desde casa y compartir reuniones con familiares y amigos.

Entre los artículos más buscados también aparecieron las figuritas del Mundial, que volvieron a despertar entusiasmo entre chicos y adultos, y el kit de internet satelital Starlink, uno de los productos tecnológicos que ganó terreno en esta edición. Además, crecieron las ventas de lavarropas, consolas de videojuegos y aires acondicionados.

Durante el Hot Sale, Mercado Libre ofrece más de 14 millones de productos con descuentos de hasta el 45%, opciones de hasta 18 cuotas sin interés y beneficios especiales para los suscriptores de Meli+. La compañía también recordó que todas las operaciones realizadas dentro de la plataforma cuentan con el sistema de Compra Protegida.

Hogar, belleza y consumo masivo entre lo más elegido

Más allá de la tecnología y el fútbol, otras categorías mostraron un fuerte movimiento en las primeras horas del evento. Hogar, Belleza y Consumo Masivo estuvieron entre las áreas con mayor demanda, impulsadas por usuarios que aprovecharon las promociones para adelantar compras y buscar mejores precios.

Entre los productos destacados aparecen colchones y sommiers, sérums faciales, cerveza y cápsulas de café. La variedad de artículos refleja cómo el Hot Sale se consolidó como una fecha clave para el consumo online, donde los compradores no solo buscan tecnología, sino también productos cotidianos y opciones para equipar el hogar.

Desde la empresa remarcaron que los usuarios llegan al evento cada vez más informados y planifican mejor sus decisiones. La posibilidad de comparar precios, acceder a cuotas y encontrar descuentos concentrados en pocos días genera un fuerte movimiento en todas las categorías de la plataforma.

Entregas rápidas y más alcance para PyMEs

Otro de los puntos destacados por Mercado Libre fue la capacidad logística desplegada durante el Hot Sale. La red de distribución de la compañía permite entregas de hasta 48 horas en el 75% de los envíos y distribución en 24 horas en las principales ciudades del país.

Ese alcance también impacta en miles de pequeñas y medianas empresas que venden a través de la plataforma. Durante el evento, emprendedores y comercios de distintos puntos de Argentina logran ampliar su llegada y ofrecer sus productos a millones de consumidores, incluso fuera de su ciudad de origen.

Con el Mundial cada vez más cerca y el interés por el entretenimiento en alza, el Hot Sale 2026 comenzó con una tendencia clara: el fútbol volvió a convertirse en uno de los motores principales del consumo online en el país.