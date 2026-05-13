Sitevinitech abrió con récord de expositores

La edición 2026 de Sitevinitech quedó oficialmente inaugurada este martes en el Complejo Las Naves. El encuentro reúne a más de 150 expositores y espera superar los 10 mil visitantes durante sus jornadas, consolidando nuevamente a Mendoza como uno de los principales centros de innovación y negocios para la vitivinicultura en Latinoamérica.

Una feria que apuesta a la innovación

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; autoridades académicas de Universidad Nacional de Cuyo, empresarios y representantes internacionales vinculados a la industria del vino.

Uno de los momentos destacados fue la firma de un convenio entre Sitevinitech y la UNCuyo para desarrollar Agro Invest 2027, un nuevo espacio orientado a la innovación, las inversiones y el intercambio de conocimientos relacionados con el agro y la vitivinicultura. También se concretó un acuerdo entre ADEN y Bodegas de Argentina para impulsar programas de capacitación destinados a fortalecer la competitividad del sector.

Durante su discurso, el director general de Sitevinitech, Arturo Yaciófano, destacó la renovación que presenta esta edición, donde el 30% de las empresas expositoras participan por primera vez. “Esta renovación refleja el dinamismo y la necesidad constante de innovar que tiene hoy la industria vitivinícola”, expresó.

El desafío de competir en un mercado global

Desde distintos sectores coincidieron en que la industria atraviesa un escenario complejo marcado por cambios en los hábitos de consumo y una competencia internacional cada vez más fuerte. Sin embargo, los referentes presentes remarcaron que la transformación tecnológica y la adaptación aparecen como herramientas clave para sostener el crecimiento.

El vicepresidente primero de Bodegas de Argentina, Marcos Jofré, señaló que el contexto actual obliga al sector a reinventarse constantemente. En la misma línea, Ulpiano Suarez sostuvo que Sitevinitech funciona como “una hoja de ruta hacia el futuro” y destacó la importancia de generar nuevas oportunidades para la industria.

“La caída del consumo y la competencia internacional ponen a prueba nuestra competitividad. No es un momento fácil, pero esta industria nunca deja de reinventarse”, afirmó el intendente mendocino frente a empresarios y visitantes.

Cornejo destacó el crecimiento del sector

Uno de los discursos centrales de la jornada fue el del gobernador Alfredo Cornejo, quien remarcó la importancia estratégica de que Mendoza vuelva a ser sede del encuentro internacional. “Reafirmamos el lugar de Mendoza como capital del vino argentino y como un actor central del hemisferio sur para la tecnología, la innovación y los negocios”, afirmó.

El mandatario también destacó que la industria vitivinícola provincial logró un crecimiento del 20% en las exportaciones y valoró especialmente la incorporación de nuevas empresas expositoras. “Más de 150 expositores y 10 mil visitantes son una señal clara de que la industria vitivinícola está viva y apostando al futuro”, aseguró.

La jornada también incluyó un homenaje a María Laura Chiesi, una de las figuras clave en el desarrollo de la feria en Mendoza, fallecida el año pasado. Además de las rondas de negocios y exposiciones, Sitevinitech 2026 reúne a enólogos, ingenieros agrónomos, consultores y empresarios de distintos países, consolidándose como uno de los principales espacios de intercambio técnico y comercial para la vitivinicultura de la región.