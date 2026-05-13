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Capacitan para ser sommelier de aceite de oliva

El curso comienza este miércoles 13 de mayo y combina clases online y prácticas presenciales en Maipú para aprender sobre aceite de oliva.
Sociedad13/05/2026Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
aceite de oliva
aceite de oliva

Comienza hoy una nueva edición del curso de Sommelier de Aceite de Oliva, una propuesta orientada a quienes buscan especializarse en el mundo del AOVE, sigla que denomina al Aceite de Oliva Virgen Extra y conocer más sobre uno de los productos emblemáticos de Mendoza. La capacitación tendrá una duración de tres meses y combinará clases teóricas virtuales con encuentros presenciales de degustación y análisis sensorial.

Formación teórica y práctica

El programa incluye diez clases teóricas online que se dictarán todos los miércoles de 19 a 21. Además, los participantes asistirán a tres jornadas prácticas presenciales en una finca escuela ubicada en Maipú, donde aprenderán técnicas de cata y reconocimiento de aceites de oliva.

Los encuentros presenciales se realizarán un sábado por mes y también incluirán almuerzos compartidos con docentes y compañeros. La propuesta apunta a brindar una experiencia completa, tanto desde lo técnico como desde lo gastronómico y sensorial.

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Un curso orientado al mundo del AOVE

Durante la capacitación, los estudiantes trabajarán sobre las características del aceite de oliva virgen extra, su proceso de elaboración, variedades, maridajes y usos en cocina. Como parte del cierre del curso, se realizará una presentación de platos elaborados con AOVE y un examen final integrador.

Quienes completen la formación recibirán un Diploma de Sommelier de Aceite de Oliva, una certificación que busca reconocer los conocimientos adquiridos y potenciar oportunidades laborales vinculadas a la gastronomía, el turismo y la producción olivícola.

Costos e inscripción

El valor del curso será de 30 mil pesos de inscripción y tres cuotas de 90 mil pesos cada una. Desde la organización destacaron que la propuesta está dirigida tanto a aficionados como a trabajadores del sector gastronómico y personas interesadas en profundizar sus conocimientos sobre el aceite de oliva y su cultura.

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