Paso Cristo Redentor Cerrado

Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza

Las escuelas secundarias de la Ciudad se suman a la propuesta deportiva gratuita que promueve la integración, el compañerismo y el juego limpio. 
 
Deportes15/05/2026Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias

En el marco del programa Ciudad del Deporte, la Municipalidad de Mendoza informa que quedan dos días para el cierre de inscripciones de los Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza 2026, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la capital La convocatoria está dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año, que no superen los 19 años al 31 de diciembre de 2026.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción completando los siguientes formularios:

El objetivo de la iniciativa es fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y la integración entre las distintas comunidades educativas, promoviendo valores como el respeto, el juego limpio y la participación.

Juegos Intercolegiales, Municipio Ciudad
Juegos Intercolegiales, Municipio Ciudad

El torneo se desarrollará del 15 al 26 de junio, en el horario de 8 a 14, en distintos gimnasios municipales de la Ciudad, y contará con la participación estimada de más de 1.500 estudiantes.

Asimismo, se recuerda que durante cada jornada deportiva los equipos deberán estar acompañados por una persona adulta responsable perteneciente a la institución educativa.

Juegos Intercolegiales, Mendoza CiiudadLos Juegos Intercolegiales 2026 comenzarán en junio

Calendario del torneo


Hasta el 22 de mayo: envío de listas de buena fe
Del 15 al 26 de junio: desarrollo de la competencia

Con los Juegos Intercolegiales, la Ciudad continúa consolidando espacios de encuentro para jóvenes, fortaleciendo el deporte como herramienta de integración, participación y formación dentro de la comunidad educativa.

Te puede interesar

ECOSISTEMA-300x600-chico rubio

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias
Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email