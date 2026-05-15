La participación es gratuita , pero requiere inscripción completando los siguientes formularios :

En el marco del programa Ciudad del Deporte , la Municipalidad de Mendoza informa que quedan dos días para el cierre de inscripciones de los Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza 2026 , una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la capital La convocatoria está dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año, que no superen los 19 años al 31 de diciembre de 2026.

El objetivo de la iniciativa es fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y la integración entre las distintas comunidades educativas, promoviendo valores como el respeto, el juego limpio y la participación.

Juegos Intercolegiales, Municipio Ciudad

El torneo se desarrollará del 15 al 26 de junio, en el horario de 8 a 14, en distintos gimnasios municipales de la Ciudad, y contará con la participación estimada de más de 1.500 estudiantes.

Asimismo, se recuerda que durante cada jornada deportiva los equipos deberán estar acompañados por una persona adulta responsable perteneciente a la institución educativa.

Calendario del torneo



Hasta el 22 de mayo: envío de listas de buena fe

Del 15 al 26 de junio: desarrollo de la competencia

Con los Juegos Intercolegiales, la Ciudad continúa consolidando espacios de encuentro para jóvenes, fortaleciendo el deporte como herramienta de integración, participación y formación dentro de la comunidad educativa.