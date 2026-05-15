Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza
En el marco del programa Ciudad del Deporte, la Municipalidad de Mendoza informa que quedan dos días para el cierre de inscripciones de los Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza 2026, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la capital La convocatoria está dirigida a estudiantes de 4º, 5º y 6º año, que no superen los 19 años al 31 de diciembre de 2026.
La participación es gratuita, pero requiere inscripción completando los siguientes formularios:
El objetivo de la iniciativa es fomentar la práctica deportiva, el compañerismo y la integración entre las distintas comunidades educativas, promoviendo valores como el respeto, el juego limpio y la participación.
El torneo se desarrollará del 15 al 26 de junio, en el horario de 8 a 14, en distintos gimnasios municipales de la Ciudad, y contará con la participación estimada de más de 1.500 estudiantes.
Asimismo, se recuerda que durante cada jornada deportiva los equipos deberán estar acompañados por una persona adulta responsable perteneciente a la institución educativa.
Calendario del torneo
Hasta el 22 de mayo: envío de listas de buena fe
Del 15 al 26 de junio: desarrollo de la competencia
Con los Juegos Intercolegiales, la Ciudad continúa consolidando espacios de encuentro para jóvenes, fortaleciendo el deporte como herramienta de integración, participación y formación dentro de la comunidad educativa.