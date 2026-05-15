Godoy Cruz suma premios por innovación social

El municipio de Godoy Cruz recibió dos reconocimientos nacionales durante “La Noche de los Intendentes 2026”, un encuentro federal realizado en Rosario que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país. El intendente Diego Costarelli participó de la cumbre organizada por la Red de Innovación Local, donde la comuna fue premiada por sus políticas de transición energética y desarrollo integral de la primera infancia.

Reconocimiento a las políticas sustentables

Uno de los reconocimientos otorgados a Godoy Cruz fue el sello “Ciudad de la Energía”. La distinción pone en valor las políticas públicas vinculadas a eficiencia energética, energías renovables, movilidad sustentable y reducción de emisiones contaminantes. De esta manera, el departamento volvió a posicionarse entre los municipios destacados del país por su modelo de gestión.

Entre las acciones impulsadas por la comuna se encuentra el plan Godoy Cruz Carbono Neutral 2030, la reconversión del alumbrado público con luminarias LED y la instalación de estaciones de carga solar. También se destacó la incorporación de vehículos eléctricos y el funcionamiento del primer parque solar municipal, que tiene capacidad de generación de un megavatio.

Desde la organización señalaron que estas políticas muestran un compromiso sostenido con el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible. Además, resaltaron los programas de participación ciudadana y las iniciativas que buscan promover el uso de tecnologías limpias para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Primera infancia y acompañamiento integral

Durante el encuentro federal, Godoy Cruz también recibió el “Sello de Primera Infancia”, un reconocimiento que destaca las políticas destinadas al acompañamiento integral de niños y niñas en sus primeros años de vida. La evaluación contempló programas municipales vinculados a salud, educación, desarrollo social y apoyo familiar.

Actualmente, el municipio cuenta con 11 jardines maternales que brindan atención a unos 800 niños de entre 45 días y 3 años. En esos espacios se ofrece acompañamiento educativo, seguimiento nutricional y asistencia interdisciplinaria para las familias. A esto se suman los programas de protección de derechos y las tareas territoriales desarrolladas en centros de salud y espacios comunitarios.

Según datos oficiales, durante 2025 los efectores municipales realizaron más de 14 mil prestaciones vinculadas a primera infancia. Entre ellas hubo controles pediátricos, vacunación, atención psicológica, odontopediatría y puericultura. Estas acciones fueron valoradas por los organizadores del encuentro como parte de una política pública sostenida y con fuerte impacto social.

Un modelo de gestión reconocido en el país

Los premios obtenidos en Rosario se suman a otras distinciones nacionales e internacionales recibidas por el municipio en los últimos años. Entre ellas figuran reconocimientos en calidad de gestión, gobierno abierto, transparencia y planificación urbana.

En 2024, Godoy Cruz ya había sido destacado por la Red de Innovación Local por sus políticas de gestión eficiente. Además, organismos especializados en datos abiertos ubicaron al departamento entre los municipios con mejores índices de transparencia del país.

Con estos nuevos reconocimientos, la gestión encabezada por Diego Costarelli busca consolidar un perfil centrado en la innovación, la sustentabilidad y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al bienestar de la comunidad.