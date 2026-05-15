Orrego inauguró Las Lajas: 90 locales en Chimbas

El gobernador Marcelo Orrego inauguró el Centro Comercial Las Lajas en Chimbas, un nuevo complejo ubicado en avenida Benavidez y calle Bonduel. El emprendimiento privado suma más de 90 locales y busca impulsar el crecimiento del comercio en la zona Oeste de San Juan, fuera del centro tradicional, con nuevas oportunidades laborales.

Corte de cintas y presencia de autoridades

El acto fue encabezado por Orrego junto a la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky. También participaron ministros y secretarios provinciales, entre ellos Juan Pablo Perea (Minería), Gustavo Fernández (Producción, Trabajo e Innovación), Alejandro Martín (Industria y Comercio) y Enrique Delgado (Seguridad). Acompañaron además los empresarios responsables del proyecto, Miguel Ángel Rodríguez y Leandro Sambrizzi, junto a funcionarios y vecinos.

Trabajo e inversión privada como eje del mensaje

Durante su discurso, Orrego destacó el valor de la inversión privada y el impacto directo en el empleo. Señaló que “cada persiana que se levanta” representa sueños y trabajo para muchas familias. Además, remarcó que el emprendimiento fue desarrollado por sanjuaninos y que su ubicación, en el límite entre Chimbas y Rivadavia, puede transformarse en un nuevo punto clave para el comercio provincial.

Cómo es el centro comercial Las Lajas

El complejo ocupa más de 8.000 m², con unos 5.600 m² cubiertos. Cuenta con cuatro accesos, estacionamiento para más de 100 vehículos, 82 locales comerciales y 12 espacios gastronómicos. También incluye un supermercado con depósito propio. Está frente al barrio privado más grande de San Juan, con más de 450 familias. La obra se completó en 13 meses y fue diseñada con un sistema que busca reducir costos de alquiler y expensas para mejorar la competitividad de los comerciantes locales.